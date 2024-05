Evade dai domiciliari e mette a segno un furto: arrestato un 28enne a Trapani

TRAPANI - I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un 28enne pregiudicato del luogo per i reati di furto ed evasione. L’uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ha deciso di allontanarsi arbitrariamente dalla propria abitazione e ha compiuto un furto ai danni dei distributori automatici di bevande di un’attività commerciale situata in contrada Rigaletta.Le indagini sono partite immediatamente dopo la denuncia del furto. I militari, dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza dell’attività commerciale, hanno rapidamente identificato il 28enne come autore del reato. Poco dopo, lo hanno rintracciato nei pressi della propria abitazione mentre rincasava con la refurtiva, consistente in circa 100 euro in monete, ancora in tasca.Non è la prima volta che il 28enne si rende protagonista di simili episodi. Lo scorso marzo, infatti, era stato arrestato per un presunto furto ai danni di un supermercato di Trapani e, poche ore dopo, era stato nuovamente arrestato per evasione dagli arresti domiciliari.A seguito del nuovo arresto, il 28enne è stato sottoposto a giudizio per direttissimo e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso il carcere di Trapani.Questa vicenda mette in luce le sfide affrontate dalle forze dell’ordine nella gestione e nel controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive come gli arresti domiciliari, evidenziando al contempo la loro prontezza e determinazione nel garantire la sicurezza pubblica.