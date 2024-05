Cerignola: 20 persone arrestate per traffico di droga

CERIGNOLA - I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito due distinte ordinanze di custodia cautelare, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 20 indagati. Di questi, 11 sono stati posti in custodia cautelare in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 5 al divieto di dimora. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, come previsto dall’art. 73 del DPR 309/1990.Le operazioni hanno avuto origine da un’indagine avviata dall’Arma dei Carabinieri, finalizzata a disarticolare le principali attività di spaccio a Cerignola, monitorate da novembre 2022 a giugno 2023.La prima attività investigativa, iniziata a novembre 2022 e conclusasi a gennaio 2023, ha documentato le operazioni di sei indagati, tutti destinatari di custodia cautelare in carcere. Questi operavano come un vero e proprio "supermercato della droga" in un locale del centro cittadino. Durante le indagini sono state documentate oltre 1.300 cessioni di narcotico, con una media di 35 al giorno. Durante questo periodo, una persona è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sette assuntori sono stati segnalati alla Prefettura locale e sono stati sequestrati oltre 100 grammi di hashish, cocaina e marijuana.La seconda attività investigativa, avviata a gennaio 2023, ha raccolto elementi di reità nei confronti di 14 indagati (tutti italiani), di cui 5 sono stati destinatari di custodia cautelare in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 5 al divieto di dimora. I Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno accertato le modalità di acquisto, trasporto e vendita al dettaglio di stupefacenti nell’hinterland di Cerignola e in altre province limitrofe. Sono stati allestiti due punti di spaccio, uno presso la residenza di un indagato agli arresti domiciliari e un altro in un appartamento vicino al centro cittadino, operativi 24 ore su 24. Due indagati avrebbero effettuato cessioni a domicilio e su ordinazione. Durante le indagini, sei persone sono state arrestate in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, otto sono state deferite per lo stesso reato e tre assuntori sono stati segnalati alla Prefettura locale. Sono stati sequestrati circa 2 kg di hashish, cocaina e marijuana, oltre a circa 1.500 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio.I procedimenti sono attualmente nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.