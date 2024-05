Arrestato il marito di Soukaina El Basri per tentato omicidio: influencer in coma a Novara

BIELLA - Dopo circa quattro ore di interrogatorio negli uffici della Questura di Biella, Jonathan Maldonado, marito di Soukaina El Basri, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e portato in carcere durante la notte. L'arresto è stato disposto dalla Procura di Biella.La 30enne influencer, nota sui social come "Siu" e con 80mila follower su Instagram, si trova in gravi condizioni all'ospedale di Novara, tenuta in coma farmacologico. La giovane donna è arrivata nei giorni scorsi in un pronto soccorso del Biellese con una profonda ferita al petto. I fatti risalgono al pomeriggio di giovedì, quando è stata portata d'urgenza all'ospedale degli Infermi di Ponderano (Biella) dal marito, lamentando un forte dolore al petto. Ai medici avrebbe inizialmente detto di essere caduta in casa, ma è poi collassata a causa di un'emorragia interna ed è stata trasferita d'urgenza a Novara.La procura di Biella si è subito attivata dopo la segnalazione del caso. Il giorno successivo, gli agenti della polizia, insieme alla scientifica e al sostituto procuratore, hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione della coppia nel quartiere Chiavazza, dove vivevano con i due figli. Sebbene fosse presente molto disordine, non sono stati trovati segni evidenti di colluttazione.La procuratrice di Biella, Teresa Angela Camelio, ha dichiarato: "L'ipotesi di una caduta accidentale o di un gesto anticonservativo non sono verosimili con quanto abbiamo raccolto". La presenza di un foro all'altezza del petto della donna ha portato la procura a incaricare un consulente tecnico per verificare la compatibilità della ferita con un'arma bianca.La giovane influencer, attualmente in coma farmacologico e in prognosi riservata, continua a lottare per la vita. Le indagini proseguono per fare piena luce sull'accaduto e determinare esattamente come Soukaina El Basri abbia riportato la grave ferita. Nel frattempo, Jonathan Maldonado rimane in custodia con l'accusa di tentato omicidio.