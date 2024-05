Agrigento: 35enne accoltella moglie e figli e si barrica in casa

AGRIGENTO - Una tragedia familiare si è consumata questa mattina nel piccolo paese di Cianciana, situato nell'entroterra siciliano in provincia di Agrigento. Un uomo di 35 anni, meccanico, ha aggredito con un coltello la moglie e i due figli. Uno dei bambini è in gravi condizioni.L'uomo, in seguito a un litigio con la moglie, avrebbe reagito violentemente alla volontà di lei di separarsi. Secondo le prime ricostruzioni, il 35enne ha accoltellato prima la moglie, poi i due figli piccoli. La moglie, ferita ma non in pericolo di vita, è riuscita a fuggire portando con sé il figlio di sette anni, che ha subito gravi ferite all'addome. Il bambino è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'Ospedale dei Bambini di Palermo.La moglie dell'aggressore è stata ricoverata all'ospedale di Sciacca. L'uomo ha aggredito anche la figlia minore, che è stata poi ricoverata a Palermo. Nonostante le ferite, la madre è riuscita a scappare e a chiedere aiuto, mentre il padre si è barricato nell'appartamento con la bambina.Sul luogo della violenza sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine. Una squadra speciale dei carabinieri è arrivata per gestire la delicata situazione. L'uomo ha infine consegnato la figlia ai soccorritori, che sono riusciti a raggiungerla grazie all'ausilio di una gru.