Striscia la notizia: le 'scarpe' di John Travolta invitate a Sanremo già mesi fa

COLOGNO MONZESE - Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio di Rai Scoglio 24 torna a indagare sul nuovo caso di pubblicità occulta che ha investito il Festival di Sanremo: le scarpe di John Travolta sfoggiate dal divo americano mercoledì sera all’Ariston.Un errore: il marchio non è stato coperto con una pecetta. Almeno secondo quanto dichiarato dalla dirigenza della tv di Stato. Ma, come rivelato dall'inviato, sul sito ufficiale del brand di scarpe anti-infortunistiche già da una settimana era annunciata la "comparsa speciale” il 7 febbraio a Sanremo. Che senso aveva annunciare la comparsata speciale sul sito se poi la Rai avrebbe “pecettato” il marchio?Secondo Pinuccio addirittura a ottobre c'era stato un abboccamento di un membro dello staff di Travolta, che all'organizzazione del Festival avrebbe detto: «Voi gli date solo il rimborso spese, tanto è pagato dallo sponsor». Caso che è tutt’altro che chiuso, visto che il Codacons ha deciso di sporgere denuncia per truffa aggravata. «Ma se la sanzione dell'AgCom alla Rai verrà pagata coi soldi dei contribuenti - conclude l’inviato del tg satirico - chi risponde della denuncia penale del Codacons?».