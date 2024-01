Tv, da giovedì 11 gennaio in prima serata su Rai 1 la terza stagione di 'Doc. Nelle tue mani'

Affrontare un passato diverso da quello che gli hanno raccontato: è la sfida più difficile quella che attende il dottor Franti nella terza, attesissima stagione di "Doc. Nelle tue mani", in onda da giovedì 11 gennaio 2024 in prima serata su Rai 1, per un totale di otto appuntamenti. Affrontare un passato diverso da quello che gli hanno raccontato: è la sfida più difficile quella che attende il dottor Franti nella terza, attesissima stagione di "Doc. Nelle tue mani", in onda da giovedì 11 gennaio 2024 in prima serata su Rai 1, per un totale di otto appuntamenti.





Una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei con la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto, interpretata da Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Elisa Wong, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres, Diego Ribon. Soggetto di serie di Francesco Arlanch e Viola Rispoli.

Se nella prima stagione, Doc (Luca Argentero) ha scoperto che il presente è diverso da quello che credeva e nella seconda ha lottato contro la pandemia per proteggere il suo futuro e quello dei suoi cari, nella terza stagione sarà raccontata la sfida più dura per Andrea Fanti: fare i conti con un passato diverso da quello che gli hanno raccontato. Per poi ricominciare dall’unica cosa essenziale: curare i pazienti per curare sé stesso.