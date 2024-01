'Save the Panettone', torna la campagna di 'Too Good To Go' per prolungare il gusto del Natale a tavola

Photo credits: fonte ufficio stampa Team Lewis

Con la fine delle festività natalizie, Too Good To Go rinnova anche per quest'anno la sua campagna "Save The Panettone", con l'obiettivo di dare nuova vita ai dolci e altri alimenti tipici delle feste rimasti invenduti e prolungare così il gusto del Natale.





Dopo il successo delle scorse edizioni – con oltre 3.800 Bags salvate solo lo scorso anno – l'azienda a impatto sociale e il più grande marketplace mondiale per le eccedenze alimentari, ha deciso di rilanciare anche il 2024 l'iniziativa post-natalizia, giunta quest'anno alla sua quarta edizione.

Tra Natale ed Epifania un quarto del cibo acquistato non viene consumato. Come ogni anno, con la fine delle feste e il ritorno alla vita di tutti i giorni, negozianti e consumatori si ritrovano a dover fare i conti con grandi quantità di cibo avanzato che rischia di andare sprecato. Secondo una recente ricerca di Too Good To Go in collaborazione con YouGov, infatti, 6 italiani su 10 tendono ad acquistare più alimenti rispetto al necessario durante le festività, con il 37% che ammette di gettarne via oltre un quarto.

"Attraverso il ritorno della campagna Save The Panettone, anche quest'anno vogliamo incoraggiare un consumo più attento e l'adozione di buone pratiche per contrastare il più possibile lo spreco di cibo, in un periodo dell'anno nel quale questo si fa particolarmente sentire" commenta Mirco Cerisola, Country Director Italia di Too Good To Go "L'iniziativa punta ad aiutare negozianti e consumatori a recuperare tutti quei prodotti alimentari legati a Natale, Capodanno ed Epifania che rischiano di essere gettati, anche se ancora in perfette condizioni".





Save the Panettone 2024: prolungare il gusto del Natale contrastando gli sprechi





All'interno delle Surprise Bag "Save The Panettone", acquistabili tramite l'app di Too Good To Go fino al 28 gennaio, sarà possibile trovare, oltre ai dolci del periodo come panettoni e pandori, anche altri prodotti tipici delle feste rimasti invenduti come panettoni gastronomici, salatini, cioccolatini e molto altro.

Gli utenti potranno acquistare queste Bag speciali con pochi semplici click, cercando "Save the Panettone" o semplicemente "panettone" all'interno della app e scegliendo il proprio negozio preferito tra gli oltre 600 che hanno aderito all'iniziativa, tra cui Carrefour Italia.

Un'opportunità per prolungare l'atmosfera del Natale, con un gesto capace di avere un impatto positivo nel contrastare lo spreco, e per poter gustare prodotti tipici natalizi a prezzi vantaggiosi, in uno scenario che ha registrato l'aumento del prezzo medio di panettone e pandoro rispettivamente del 9% e 10% (fonte: Osservatorio Nazionale Federconsumatori).