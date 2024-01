Tv, al via mercoledì 17 gennaio in prima serata su Canale 5 la nuova serie tv 'I Fantastici 5' con Raoul Bova



Al via, mercoledì 17 gennaio, in prima serata su Canale 5 "I Fantastici 5" la nuova serie tv con Raoul Bova che racconta l’attività sportiva, le difficoltà, le passioni e le relazioni di un gruppo di atleti paralimpici. Al via, mercoledì 17 gennaio, in prima serata su Canale 5 "I Fantastici 5" la nuova serie tv con Raoul Bova che racconta l’attività sportiva, le difficoltà, le passioni e le relazioni di un gruppo di atleti paralimpici.





La serie, in quattro prime serate è prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con RTI, per la regia di Alexis Sweet e Laszlo Barbo. Tra i protagonisti, oltre a Raoul Bova: Francesca Cavallin, Gaia Messerklinger, Chiara Bordi, Vittorio Magazzù, Fiorenza D'Antonio, Enea Barozzi, Rachele Luschi, Gianluca Gobbi, Giulia Patrignani e Nina Rima.

Francesco (Raoul Bova), in passato, ha rinunciato alla carriera di allenatore nel circuito olimpico per stare accanto la sua famiglia, ma le cose non sono andate come si aspettava. Rimasto vedovo, una nuova sfida bussa alla sua porta: preparare un gruppo di atleti paralimpici agli Europei. Nonostante nessuno creda in lui, riuscirà a trasformare il gruppo in una vera e propria squadra e a superare il trauma del lutto insieme alle sue figlie.