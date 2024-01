Torino, il 3 e 4 febbraio la commedia 'Questioni di cuore' della Compagnia Lewis&Clark presso il Teatro Q77

TORINO - Come sconvolgere la vita di un’affiatata coppia? Semplice, basta presentare a uno dei due la giovane figlia che non ha mai conosciuto. Sabato 3 e domenica 4 febbraio, presso il Teatro Q77 di Torino la Compagnia Lewis&Clark presenta la nuova commedia "Questioni di Cuore", scritta e diretta dal rinomato maestro della commedia americana Ivan Fabio Perna. - Come sconvolgere la vita di un’affiatata coppia? Semplice, basta presentare a uno dei due la giovane figlia che non ha mai conosciuto. Sabato 3 e domenica 4 febbraio, presso il Teatro Q77 di Torino la Compagnia Lewis&Clark presenta la nuova commedia "Questioni di Cuore", scritta e diretta dal rinomato maestro della commedia americana Ivan Fabio Perna.





Dopo il successo di "Questioni di Donne", con oltre 350 repliche all’attivo e una pubblicazione che ha raggiunto la quinta ristampa, e "Questioni di Famiglia", il regista Ivan Fabio Perna chiude il cerchio trattando il tema degli affetti, delle questioni LGBTQIA+ e della parità di genere.

"Questioni di Cuore" porta sul palcoscenico la storia esilarante e sorprendente di Donato, Loris e Gaia, interpretati rispettivamente da Ivan Fabio Perna, Eugenio Gradabosco e Melania Allasia. Regista assistente: Valentina Gabriele.

L’opera affronta con sensibilità e umorismo la tematica dell'inclusione e dei cambiamenti con una storia che promette di regalare al pubblico una serata di risate e inaspettate emozioni.

Questa la sinossi dello spettacolo: Donato scopre che il compagno Loris necessita di un trapianto per salvarsi la vita. Astutamente e approfittando della sua assenza per un viaggio di lavoro, Donato contatta la figlia sconosciuta di Loris, l’unica donatrice compatibile. Ed ecco entrare in scena Gaia, una vivace, impetuosa e imprevedibile giovane ventenne pansessuale, che irrompe nella vita di Donato come una tempesta, facendolo dubitare delle certezze sulla sua sessualità duranti i giorni passati insieme. Quando Loris farà ritorno, si troverà ad affrontare imprevedibili e sorprendenti cambiamenti insieme a una figlia piena di risentimento verso una figura paterna che non ha mai conosciuto.





Info e biglietti:

Teatro Q77, Corso Brescia, 77, Torino

Tel. 3358366084

Prevendite on-line: