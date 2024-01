Sarah Scazzi: Michele Misseri rilasciato a fine febbraio

TARANTO - A fine febbraio sarà rilasciato Michele Misseri, il contadino di Avetrana coinvolto nell'omicidio della nipote 15enne Sarah Scazzi nel 2010. Misseri completerà la sua pena di otto anni di reclusione, condenato per soppressione di cadavere. Il suo avvocato, Luca Latanza, ha confermato che la moglie, Cosima Serrano, e la figlia Sabrina rimarranno in carcere a causa della condanna all'ergastolo. Michele Misseri era stato arrestato nel 2010 dopo aver confessato l'omicidio e indicato il luogo in cui aveva occultato il corpo di Sarah, ma successivamente aveva ritrattato la confessione.