Il Pesce Parla, uscito il loro nuovo singolo dal titolo 'Inseminario'

La vivace e audace band pavese, Il Pesce Parla, è pronta a scuotere il panorama musicale con il loro ultimo singolo intitolato "Inseminario". Il brano, che spazia dal rock al punk reggae, è da oggi ufficialmente disponibile nelle radio e nei digital store, grazie alla collaborazione con l'etichetta Terzo Millennio Records.





"Inseminario" è un brano che si muove attraverso strati musicali complessi, con testi penetranti che sfidano l'ascoltatore a riflettere sulla natura umana e le sue inclinazioni più oscure. Il titolo stesso si presta a una molteplicità di interpretazioni, guidando l'ascoltatore attraverso un viaggio sonoro e concettuale.

La chiave di lettura fornita dalla band svela un intrigante intreccio tra il linguaggio comune romano e il mondo degli intrighi ecclesiastici. "Ti hanno trovato col sorcio in bocca" diventa una metafora potente per esprimere il momento in cui qualcuno viene scoperto, mettendo in luce la propria vera natura.

Il riferimento a giovani ragazzi, non ancora uomini, e ai seminaristi vaticani aggiunge un ulteriore strato di complessità alla trama del brano. "Latet anguis in seminario" parafrasando Virgilio, crea un'atmosfera misteriosa, suggerendo la presenza di serpi simboliche del male, affamate di "sorci".

"Inseminario" è una canzone che sfida le convenzioni e invita l'ascoltatore a esplorare le sfaccettature più profonde della società e dell'individuo. Con la firma di Terzo Millennio Records, Il Pesce Parla si prepara a conquistare nuovi orizzonti e a catturare l'attenzione degli amanti della musica che cercano esperienze autentiche e stimolanti.

Il singolo è accompagnato da un video animato, che sarà pubblicato in anteprima nazionale su TuttoRock l'11 gennaio. Inoltre, "Inseminario" anticipa l'uscita dell'album "Pastura" fissata nei primi mesi del 2024. Non perdete l'occasione di immergervi nell'universo intrigante e avvolgente de "Il Pesce Parla".

Per quel che riguarda Il Pesce Parla, è un gruppo musicale fuori dagli schemi. Con una storia che attraversa circa cinque anni, il gruppo è passato attraverso otto formazioni diverse, anche contando le pause bagno come criterio di affiliazione. I membri fondatori, Mattia Camussi, Andrea E. Di Giovanni, Stefano Zucca, Francesco Boggio, Marina Borlini, Serena Amico, Amos Sacchi, Diego Gottardo, Fra Reshi, Andrea Schifano e Ricky il fonico, hanno navigato tra le sfide della vita di gruppo, tra cui una pandemia che è inizialmente sembrata una banale influenza, ma che si è rivelata un periodo di grande incertezza e perdite inaspettate. Tra le pietre miliari della loro carriera si annoverano la vittoria di Rock Targato Italia, la partecipazione alla finale di Sanremo Rock e il trionfo nella Battle of the Bands di Torricella Verzate, dove l'intervista di un nativo americano ha aggiunto un tocco di esotismo all'esperienza. Nel corso della loro avventura musicale, nel 2019 Il Pesce Parla ha lanciato il singolo "Pos?", un brano che ha suscitato l'attenzione del pubblico e ha contribuito a plasmare l'identità sonora unica del gruppo. L'anno successivo, nel 2020, il gruppo ha pubblicato i singoli "Tutto Uguale", "La Hit dell'Estate Scorsa" e "Come Cattivik". Navigando tra cambi di formazione e la tendenza all'individualismo isterico umano, Il Pesce Parla ha deciso di sfidare le convenzioni musicali. Hanno mescolato generi quattro a quattro, creando una palla di suoni unica nel suo genere. Il frutto di questo esperimento è l'album "Pastura", che mira a immergersi nel vasto mare magnum della discografia italiana. Il nome dell'album, "Pastura", è un richiamo al mondo della pesca, suggerendo che se qualcuno abboccherà all'amo musicale de Il Pesce Parla, il gruppo sarà pronto ad affrontare nuove avventure. Il disco sarà pubblicato dall’etichetta Terzo Millennio Records nei primi mesi del 2024.