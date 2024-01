Gastronomia, i consigli di Prugne della California e Michela Coppa per iniziare il nuovo anno con la giusta carica

Ogni anno, all'inizio di gennaio, è consuetudine stabilire obiettivi e buoni propositi per iniziare il nuovo anno nel modo migliore possibile. Per questo il California Prune Board (CPB) - che rappresenta coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California - insieme alla Food & Fitness influencer Michela Coppa (nella foto) ha stilato cinque consigli per uno stile di vita sano e attivo. Ogni anno, all'inizio di gennaio, è consuetudine stabilire obiettivi e buoni propositi per iniziare il nuovo anno nel modo migliore possibile. Per questo il California Prune Board (CPB) - che rappresenta coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California - insieme alla Food & Fitness influencer Michela Coppa (nella foto) ha stilato cinque consigli per uno stile di vita sano e attivo.





Ecco i consigli:

1) Colazione Nutriente con le Prugne della California: iniziare la giornata con una colazione equilibrata e nutriente, integrando le Prugne della California nella prima colazione. "La colazione è il momento perfetto per nutrire il tuo corpo con cibi che ti daranno energia per tutta la giornata. Per questo è ideale consumare 80-100g di Prugne della California al giorno" commenta Michela Coppa.

2) Idratazione Costante: Mantenere il corpo ben idratato, per questo è consigliato bere almeno otto bicchieri d'acqua al giorno. L'acqua è la migliore bevanda per dissetarsi e dovrebbe essere la scelta preferita rispetto alle bevande zuccherate o gassate. L’introduzione di liquidi può avvenire tramite il consumo di frutta e verdura, che contengono un alto contenuto anche di sali minerali e vitamine.

3) Consumare snack sani durante la giornata come le Prugne della California che sono una valida alternativa sana, gustosa e nutriente per uno spuntino leggero, ricco di energia e privo di sensi di colpa. "Le Prugne della California sono un alimento ideale poiché possono essere consumate in diversi modi creativi e gustosi. Possono essere servite fresche, aggiunte a smoothie, utilizzate come topping per cereali o yogurt, oppure inserite in ricette dolci o salate grazie alla loro versatilità" consiglia Michela.

4) Attività fisica costante: dedicare del tempo all'esercizio fisico quotidiano, almeno 30 minuti di attività fisica moderata al giorno, adattata alle tue preferenze e capacità.

5) Mente sana con la meditazione: investire nella salute mentale è altrettanto importante. La pratica della meditazione e altre attività di rilassamento possono contribuire a ridurre lo stress e mantenere l'equilibrio mentale.

Le Prugne della California sono un’eccellente fonte di fibre e possono contribuire a raggiungere il fabbisogno consigliato e rappresentare un benefico presidio per la salute delle ossa e per quella digestiva, sono naturalmente prive di grassi, di sodio e di zuccheri aggiunti. Hanno un alto contenuto di vitamina K e sono fonte di manganese: oltre ai numerosi benefici che apportano all’organismo, sono anche incredibilmente versatili un'integrazione perfetta con l'attività sportiva e un'alimentazione attenta. Perfette come snack pre o post allenamento, ma anche come ingrediente da aggiungere a insalate o cereali, o da usare per preparare deliziose salse e condimenti per piatti salati o dolci. Essendo essiccate, mantengono inoltre tutti i loro benefici, senza risentire della stagionalità e possono quindi essere introdotte nella dieta tutto l’anno.