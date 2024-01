Hoplà porta al Sigep la pasticceria 100% vegetale con momenti di degustazione e formazione allo stand Trevalli Cooperlat

Hoplà è protagonista dei momenti dedicati alla pasticceria senza derivati del latte al Sigep di Rimini con la linea Hoplà Idee Veg 100% vegetale. Presso lo stand Trevalli Cooperlat (padiglione A3, stand 87) il pubblico di addetti al settore è invitato tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 16 ad assaggiare le prelibatezze ideate da Valentina Baldoni, Chef Consultant, e Ottaviano Pellini, Maestro Pasticcere. Hoplà è protagonista dei momenti dedicati alla pasticceria senza derivati del latte al Sigep di Rimini con la linea Hoplà Idee Veg 100% vegetale. Presso lo stand Trevalli Cooperlat (padiglione A3, stand 87) il pubblico di addetti al settore è invitato tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 16 ad assaggiare le prelibatezze ideate da Valentina Baldoni, Chef Consultant, e Ottaviano Pellini, Maestro Pasticcere.





Le degustazioni hanno l’obiettivo di mostrare le potenzialità della pasticceria inclusiva e innovativa, in linea con le tendenze del momento, ad oggi ancora troppo poco diffusa nella ristorazione, ma molto richiesta dai consumatori.

Temi come il free from e il plant-based sono infatti sempre più presenti nei consumi degli italiani: 22 milioni di persone assumono abitualmente prodotti a base vegetale e nel 2023 la crescita nella GDO e nel fuori casa è stata del 2,8% rispetto al 2022 secondo i dati Bva Doxa. Il dolce, poi, viene visto come un diritto di chi, fino a oggi, si è dovuto accontentare o, peggio, rimanere senza. Offrire prodotti golosi e appaganti per i palati di tutti costituisce un valore aggiunto per allargare la propria clientela ed espandere il mercato.

Hoplà è anche sponsor dell’edizione di Vegâteau 2024, il primo contest di pasticceria 100% vegetale organizzato da LAV, supportato da Funny Veg e rivolto ai pasticceri lombardi, presentato in anteprima proprio durante il Sigep. Un’iniziativa per sensibilizzare i pastry chef e incentivarli a sviluppare dessert 100% vegetali, una sfida per creare il dolce plant-based più ricco e più buono, che viene eletto durante la finale del 5 maggio a Bergamo tra i dieci finalisti selezionati da una giuria specializzata nella quale spiccano chef stellati del Joia e docenti della prima scuola di cucina vegetale in Italia, FunnyVeg Academy.

I prodotti della linea Hoplà Idee Veg saranno offerti in premio ai dieci finalisti che potranno sperimentare e allargare la loro offerta con proposte per chi sceglie di non consumare derivati del latte, per gli allergici e intolleranti (a proteine del latte, lattosio, glutine) o per chi semplicemente cerca prodotti più leggeri e digeribili, ma non vuole rinunciare a un momento di bontà.

"Siamo fieri — afferma Claudia Serges, Brand Manager Trevalli Cooperlat — di poter presentare al Sigep la nostra linea Hoplà Idee Veg e di sponsorizzare Vegâteau 2024. Da oltre 10 anni realizziamo prodotti 100% vegetali, portando il gusto e la bontà di Hoplà a professionisti e consumatori, cavalcando con passione il trend del plant-based, che continua a soddisfare un pubblico sempre più ampio".