Hamas diffonde video di tre ostaggi israeliani

Hamas ha diffuso un video che mostra tre ostaggi israeliani, inclusa Noa, 26 anni, portata via in moto da una festa a Re'im. Le famiglie dei rapiti esercitano pressione su Netanyahu, con segnalazioni che indicano una perdita di pazienza da parte anche di Biden, secondo i media USA. Nel frattempo, fonti affermano che le forze israeliane hanno assaltato il campus dell'Università An-Najah a Nablus, Cisgiordania, arrestando almeno 25 studenti che stavano organizzando un sit-in di protesta. Il rettore ha dichiarato che le comunicazioni erano interrotte, con gli studenti che hanno ricevuto un messaggio di testo dalle forze israeliane per "arrendersi subito".