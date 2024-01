Trovata morta la proprietaria della pizzeria 'Le Vignole' dopo la polemica su una recensione

LODI - La comunità di Sant'Angelo Lodigiano è scossa dalla tragica morte di Giovanna Pedretti, 59 anni, titolare della pizzeria "Le Vignole". Il suo corpo è stato ritrovato lungo la riva del fiume Lambro, e secondo le prime informazioni degli inquirenti, sembrerebbe trattarsi di un gesto estremo.Giovanna era stata recentemente coinvolta in una controversia riguardante una recensione omofoba e contro i disabili lasciata da un cliente su Google. La donna aveva risposto con fermezza, ricevendo elogi per la sua difesa dell'inclusività. Tuttavia, alcuni dubbi sull'autenticità del messaggio erano stati espressi, ma la tragedia della sua morte ha ora gettato un'ombra sulla situazione.La pizzeria "Le Vignole" sotto la gestione di Giovanna promuoveva iniziative di solidarietà, inclusa la pizza sospesa per persone povere e disabili. La comunità ha perso non solo una figura imprenditoriale ma anche una persona forte e generosa.