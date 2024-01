Tv, mercoledì 10 gennaio in prima serata su Italia 1 la commedia-cult 'Mamma, ho perso l'aereo'

Mercoledì 10 gennaio, in prima serata su Italia 1 va in onda la commedia-cult "Mamma, ho perso l'aereo" con Macaulay Culkin nei panni del famoso Kevin McCallister. Mercoledì 10 gennaio, in prima serata su Italia 1 va in onda la commedia-cult "Mamma, ho perso l'aereo" con Macaulay Culkin nei panni del famoso Kevin McCallister.





La famiglia McCallister si prepara per partire alla volta di Parigi per trascorrere le vacanze di Natale. La sera prima della partenza, Kevin, il figlio più piccolo, mal sopportato e spesso deriso da tutti i parenti, a seguito di un litigio con il fratello maggiore Buzz, viene mandato a dormire in mansarda. Durante la notte, una tempesta di vento provoca la rottura del ramo di un albero che cade sui fili della luce, mandando in corto circuito la centralina e provocando un blackout. La mattina seguente perciò, a causa del mancato suono della sveglia, i McCallister vengono svegliati dagli autisti dei pulmini incaricati d'accompagnarli in aeroporto, a soli 45 minuti dalla partenza del volo. Nella confusione creatasi per arrivare in tempo, nessuno si accorge dell'assenza di Kevin, ancora addormentato in mansarda, il quale viene scambiato in un secondo momento per un bambino vicino di casa venuto a salutare la famiglia.