Omicidio a Milano, donna trovata morta in centro: si indaga sul figlio

MILANO - Fiorenza Rancilio, 73 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento in centro a Milano. La porta era chiusa dall'interno, e la donna presentava una vistosa ferita alla testa. Sono stati chiamati i carabinieri, e non si esclude l'ipotesi dell'omicidio.Il figlio della donna, trovato in uno stato di forte choc, è stato portato in ospedale, e saranno ascoltate le sue testimonianze nelle prossime ore. Fiorenza Rancilio era presidente della fondazione "Augusto Rancilio" e apparteneva a una famiglia di immobiliaristi.La Procura sta indagando su possibili problemi psichici del figlio e valutando la possibile arma del delitto tra gli oggetti trovati nell'appartamento. La donna era scomparsa dai radar da alcuni giorni.