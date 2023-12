Damiano Fedele, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Ad occhi chiusi'

Novità nel panorama musicale nazionale: è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale "Ad occhi chiusi", il nuovo singolo di Damiano Fedele. Novità nel panorama musicale nazionale: è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale "Ad occhi chiusi", il nuovo singolo di Damiano Fedele.





"Ad occhi chiusi" è un brano ispirato alla teoria dell’iceberg di Hemingway e alla definizione dell’inconscio di Freud. Di notte, viviamo nei desideri e nelle questioni irrisolte che hanno segnato la nostra vita, ma che razionalmente non possiamo controllare. È per questo che "le cose belle lasciano una traccia", ma è alla luce del sole che dobbiamo poi fare i conti.

Spiega l’artista a proposito del brano: "Le cose belle lasciano una traccia, c’è un altro volto dietro questa faccia che vive da se".

Per quel che riguarda Damiano Fedele, cantautore classe ’90, coltiva la passione per la musica sin da adolescente, partecipando a vari concorsi come TMF ed Area Sanremo (2016), affermandosi come cantautore nel 2018 con la pubblicazione del primo album "Introspettiva". Lo stesso anno pubblicherà il singolo "Semplice" (2018) scritto e interpretato con il fratello Gianni. Seguiranno l’album "Chimera" (2019), "Restiamo a casa" (2020) singolo composto durante la pandemia da Covid-19, l’Ep Pensieri Sparsi (2021) ed è in procinto di realizzare il nuovo album "Lividi, canzoni e bugie" che conterrà i singoli "Storie di plastica" (2021) e "Credo nelle fate" (2023). Autore della raccolta di poesie Crisalide. (2023). Il suo essere introverso trova spazio nella composizione di poesie, pensieri e storie che sfociano in canzoni adagiate su un sound indie/pop-rock.