Convoglio di aiuti umanitari sotto il fuoco israeliano: condanna dell'Unrwa

L'Unrwa, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, ha denunciato che un convoglio con aiuti umanitari di ritorno dal nord della Striscia di Gaza è stato preso di mira e ha subito il fuoco da parte delle forze israeliane. Soldati israeliani hanno aperto il fuoco contro il convoglio che seguiva il percorso indicato dall'esercito.Le immagini trasmesse dalla Cnn mostrano uomini, donne e almeno due bambini detenuti e spogliati dalle forze israeliane in uno stadio nel nord di Gaza. L'evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e il rispetto dei diritti umani nella regione.Israele ha espresso rammarico per l'uccisione di civili nel campo profughi palestinese al-Maghazi. Nel frattempo, nuovi raid al sud hanno portato ad accuse di Hamas, che denuncia almeno 50 morti. La situazione si complica ulteriormente con l'invio di droni dal Libano.Da parte loro, gli Hezbollah, miliziani libanesi alleati dell'Iran, hanno incluso anche l'Italia tra i paesi membri della "coalizione del male". Questa coalizione, guidata dagli Stati Uniti, è accusata dagli Hezbollah di essere stata creata per proteggere gli interessi di Israele. L'inclusione dell'Italia solleva interrogativi sulla percezione internazionale delle azioni della coalizione e sul coinvolgimento di vari attori nelle dinamiche della regione.