Atreju, Abascal (Vox): 'Speranze di cambiamento in Europa puntano a Roma'

ROMA - Nella quarta e ultima giornata di Atreju, l'evento organizzato da Fratelli d'Italia a Roma, il palco di Castel Sant'Angelo ha ospitato il leader di Vox, Santiago Abascal, prima dell'intervento di chiusura della premier Giorgia Meloni.Abascal ha elogiato il governo italiano, affermando che "le speranze di un cambiamento di rotta in Europa puntano su Roma." Presenti anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha sottolineato la coesione della coalizione di Centrodestra, e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha dichiarato che sul Mes deciderà il parlamento.Il leader di Vox ha ringraziato Giorgia Meloni per il suo esempio e lavoro, esprimendo gratitudine per la sua amicizia in momenti difficili per la Spagna. Abascal ha affrontato le dichiarazioni a lui attribuite contro il premier spagnolo Sanchez, affermando che la sinistra mentirà sempre sulle loro intenzioni. Ha espresso il desiderio di un giudizio giusto per Sanchez e ha sottolineato l'importanza di mantenere relazioni tra Paesi indipendenti dalle ideologie politiche.Abascal ha lodato il governo Meloni, sostenendo che tutte le vie europee portano a Roma e che le speranze di un cambiamento in Europa si concentrano sulla capitale italiana. Ha enfatizzato i valori di radici, famiglia e patria come fondamentali per contrastare le minacce alla civiltà.Matteo Salvini ha ribadito la sua posizione sulla ratifica del Mes, sostenendo che spetterà al parlamento decidere. Ha anche affrontato il tema della riforma del Patto di Stabilità, delegando la questione al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.