Aggredisce nuovamente la ex: arrestato 43enne

VITERBO - Nella serata di Natale personale della Polizia di Stato della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Viterbo è intervenuto in un appartamento ubicato in via dei Mille, a seguito di richiesta di aiuto pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di una donna di origine ucraina aggredita dal suo ex compagno. Sul posto è stato fermato un 43enne di nazionalità georgiana, già noto agli operatori per essere stato arrestato nel dicembre dello scorso anno per maltrattamenti in danno della stessa vittima.Lo straniero, visibilmente alterato dal verosimile abuso di sostanze alcoliche, si scagliava contro i poliziotti sferrando violenti calci e pugni e provocando ad uno di loro lesioni ad una mano. Prima dell’arrivo degli Agenti l’uomo aveva sfondato una porta all’interno dell’abitazione nel tentativo di raggiungere la sua ex compagna in una stanza dove la stessa si era barricata per paura.Inoltre aveva picchiato anche i due proprietari dell’immobile, una coppia conoscente della vittima presente in casa per festeggiare insieme la festività natalizia, ferendo ad una mano la donna, soccorsa poi in ospedale con 30 giorni di prognosi per una lesione tendinea. L’aggressore, che risultava già gravato dal provvedimento del Divieto di Avvicinamento alla parte offesa con obbligo di permanenza nel Comune di Residenza e divieto di lasciare la dimora nelle ore notturne, è stato tratto in arresto per atti persecutori, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e associato alla Casa Circondariale “Mammagialla” a disposizione dell’Autorità giudiziaria.