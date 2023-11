Tv, venerdì 17 novembre su Rai 5 il secondo episodio di 'The Sense of Beauty'



La bellezza è negli occhi di chi guarda: in un viaggio intorno al mondo, l'attore, comico e scrittore Domenico Frisby va alla scoperta delle diverse forme e concezioni del bello nel secondo episodio della serie "The Sense of Beauty", in onda venerdì 17 novembre alle 20.20 su Rai 5.





L’episodio parte da Venezia per arrivare in Oriente, fino alla terra del Sol Levante. Dalla pittura Orientalista, con le sue atmosfere esotiche, alla prima geisha occidentale. Dalla Venere di Botticelli in versione asiatica all'Hanami, la contemplazione dei ciliegi in fiore. Per scoprire che la bellezza, in fondo, è allo stesso tempo diversa e simile, così come la stessa umanità.