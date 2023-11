Tv, mercoledì 15 novembre su Rai 5 l'ultimo appuntamento con 'Under Italy'

Un viaggio alla scoperta dei sotterranei di Catania in compagnia dell’archeologo Darius Arya. È l’ultimo appuntamento con la serie "Under Italy", in onda mercoledì 15 novembre alle 20.20 su Rai 5. Un viaggio alla scoperta dei sotterranei di Catania in compagnia dell’archeologo Darius Arya. È l’ultimo appuntamento con la serie "Under Italy", in onda mercoledì 15 novembre alle 20.20 su Rai 5.





In una delle città più belle e caratteristiche della Sicilia, Arya vista il sito neolitico della grotta di Petralia in piena città, una galleria di scorrimento lavico che si è formata nel corso di una eruzione vulcanica di età preistorica, circa 5000 anni fa, e che si è mantenuta quasi inalterata nei secoli. Arya si cala poi in un altro sotterraneo tipico della città: una delle numerose cave di ghiara del XVII secolo, ormai in disuso, lunghi diversi chilometri e scavate al di sotto delle colate laviche. Dagli ipogei geologici, Arya passa a quelli religiosi visitando un ipogeo paleocristiano del III secolo nella Necropoli di Catania e la Cripta cappuccina del V-IX secolo d.C.