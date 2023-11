Gaza City sotto assedio, esercito israeliano: 'Eroica battaglia, andiamo avanti'

Gaza City è circondata e le forze militari israeliane sono già presenti in alcune zone della città. Netanyahu ha dichiarato ai soldati che si trovano "nel momento culminante della campagna". Gli Stati Uniti stanno facendo pressione per garantire "pause umanitarie" al fine di consentire il sicuro rilascio degli ostaggi. Questa questione sarà al centro della visita del Segretario di Stato Blinken prevista per domani. Tuttavia, secondo quanto riportato dai media, Netanyahu sta considerando anche questa opzione, nonostante abbia negato l'intenzione di fornire carburante agli ospedali.C'è la preoccupazione dell'entrata in guerra di Hezbollah con il sostegno di Teheran, e il discorso di Nasrallah è atteso con ansia. Nel frattempo, il valico di Rafah continua a vedere un flusso costante di persone, tra cui una bambina italiana di 6 anni tra i 400 stranieri evacuati da Gaza. La tennista Jabeur ha versato lacrime a causa della situazione.Inoltre, c'è preoccupazione per il ritorno dell'antisemitismo, con segnalazioni di stelle di David sui muri e indagini antiterrorismo in corso. Il partito democratico italiano (Pd) sta monitorando la comunità ebraica di Milano in risposta a questi sviluppi.