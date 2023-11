Elejola, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Più Forte di Hercules'

La cantautrice e vocal coach veneta Elejola, all'anagrafe Elena Parpajola, dopo aver conquistato il cuore dell'industria musicale scardinando i pregiudizi in "Volevi Solo Una Barbie" e catturando l’essenza dei sogni in "Sindrome di Peter", torna nei digital store con "Più Forte di Hercules" (Cosmophonix Artist Development/Altafonte Italia), il suo nuovo singolo, intimo e toccante, che getta una luce straordinaria sulla forza insita nelle donne e sulla versatilità di un’artista che non smette di stupire. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link La cantautrice e vocal coach veneta Elejola, all'anagrafe Elena Parpajola, dopo aver conquistato il cuore dell'industria musicale scardinando i pregiudizi in "Volevi Solo Una Barbie" e catturando l’essenza dei sogni in "Sindrome di Peter", torna nei digital store con "Più Forte di Hercules" (Cosmophonix Artist Development/Altafonte Italia), il suo nuovo singolo, intimo e toccante, che getta una luce straordinaria sulla forza insita nelle donne e sulla versatilità di un’artista che non smette di stupire. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGa1ojfUwJxmKx2maT/ghKZ--8BMIaJ





Elejola si spoglia dalle corazze, svelando la parte più autentica di sé per dimostrare che al di là dell'immagine di "ragazza tosta", si cela una donna con un cuore ed un'anima eccezionali, che diventa più forte interiorizzando, accettando ed amando ogni sua meravigliosa fragilità.

Scritto a quattro mani con Miriam "Ayaba" di Criscio e composto e prodotto dal genio creativo del producer multiplatino vincitore di un Grammy Renato Patriarca, "Più Forte di Hercules" è un suggestivo inno urban-pop all'empowerment femminile, un incoraggiamento sentito a riconoscere ed abbracciare la bellezza ed il coraggio delle donne che, proprio come la stessa Elejola, devono affrontare il loro personale tsunami emotivo. La canzone immortala la natura di questa lotta, trasformandola in un’istantanea potente che offre alle donne di tutto il mondo l'opportunità di identificarsi e trarre forza dalla propria vulnerabilità.

L’artista canta con una passione travolgente, incoraggiando le ascoltatrici a non fermarsi mai, a stringere i denti e guardare avanti, a fidarsi della luce interiore che alberga in ognuna di loro. Questo brano esorta a lasciarsi alle spalle le paure, a rompere gli schemi autoimposti, e a riconoscere la tenacia inaspettata che si trova nel profondo.

Un messaggio universale di resilienza e determinazione, che punta i riflettori sulle sfide personali, sociali e lavorative di ciascuna donna e sulla loro innata abilità nell’affrontarle con il coraggio e la fermezza di un eroe mitologico.

«Sorella, lotta e prendi tanti schiaffi, tante sberle, che la tua forza sta nel barcollare, ma in avanti» canta Elejola, evidenziando come dalle avversità e dagli ostacoli sia possibile rinascere e progredire, e come la vera temerarietà non sia racchiusa in una pseudo-perfezione o nell'immunità da errori, bensì nella capacità di vacillare, cadere, e nonostante ciò avanzare, continuando a camminare a testa alta. Un richiamo a non arrendersi, a tenere a mente che è proprio dalla fragilità che può nascere la più potente e incrollabile forza interiore.

Una donna con le donne che nel poetico ed incisivo passaggio «vedo l’anima negli occhi lavati dai pianti», sottolinea l’importanza di saper scorgere la vera essenza di una persona attraverso i suoi occhi, cogliendo la luce oltre ogni ombra. Empatia e condivisione si fondono nell’abbraccio delle emozioni e delle esperienze, percorsi di vita differenti per ciascuna, ma tutti intrecciati dal fil rouge dell’amore, di un sentimento che non rende deboli o inferiori, ma sa svelare la bellezza dell’anima in tutte le sue sfumature.

«A lungo – dichiara l’artista - ho nascosto la mia sensibilità dietro l’immagine della tosta. "Più forte di Hercules" è nata nel momento esatto in cui ho compreso che una donna è forte anche nella sua fragilità e da lì ho iniziato a mettermi in gioco con le mie emozioni. Mi rivolgo a tutte le donne che come me hanno dentro uno tsunami fuori controllo e che, con fatica, pazienza e tenacia, stanno imparando a comprenderlo ed accettarlo. È una sfida continua, ma insieme possiamo aiutarci a riconoscere l’una la bellezza e il coraggio dell’altra».

Una testimonianza che giunge forte e chiara in questo momento di trasformazione culturale e di apertura verso l’arricchimento apportato dalle peculiarità personali, e solleva il sipario su un aspetto cruciale della quotidianità di molte donne, offrendo liriche incisive e fortemente evocative in grado di commuovere e affascinare sin dal primo ascolto.

Con "Più Forte di Hercules", accompagnato dal videoclip ufficiale girato a Padova sotto l’attenta direzione di Giorgio Piva e in uscita nei prossimi giorni, Elejola dimostra ancora una volta la sua abilità comunicativa, rendendo la sua voce uno strumento di connessione e le sue release un inno al meraviglioso viaggio della vita.

La brillante cantautrice veneta continua a conquistare il cuore del pubblico, ispirando una generazione di donne a riconoscere la loro ricchezza nascosta, quel potentissimo faro interiore che rende ognuna di loro "Più Forte di Hercules".

Per quel che riguarda Elejola, al secolo Elena Parpajola, è una cantautrice, vocal coach e performer veneta. Intraprende gli studi accademici nel 2019 presso l'Accademia VMS di Loretta Martinez e si diploma in Popular Music Vocals Performace - University of West London. Nel 2021, pubblica il suo primo singolo in qualità di solista, "Hemingway", che segna l'inizio della proficua collaborazione con la Casa di Produzione multiplatino mantovana Cosmophonix, per il Development. L'anno successivo, è la volta di "Volevi Solo Una Barbie", prima di una serie di release composte e scritte con la queen dell'urban italiano Miriam Ayaba e prodotte dal tocco ineccepibile del Latin Grammy brasiliano Renato Patriarca per Cosmophonix Artist Development. Il brano, che raggiunge in pochissimi giorni le prime 100k views su YouTube, consente ad Elejola di accedere alle fasi finali di Nokep TV Generation, talent show in onda su Sky. Alla fine dello stesso anno, l’artista collabora con la SanLuca Sound di Renato Droghetti e Manuel Auteri per la produzione dell'album "Like it, Love it, Need it", contenente 18 cover rielaborate. Nel 2023, viene selezionata per una delle tappe di “Boh Talent - Be Our Hero” (WEBBOH) e pubblica i singoli "Sindrome di Peter" e "Più Forte di Hercules". Quest’ultimo, rilasciato nel mese di Novembre, è un inno alla resilienza e all'empowerment femminile che celebra la forza insita nel cuore di ogni donna. Brillante, energica, grintosa e sensibile, insegna canto moderno ed è attiva nel settore anche con iniziative con sfondo sociale. Elejola è riconosciuta come una delle cantautrici più carismatiche e sensibili del nuovo panorama pop italiano.