Black Friday, prenota e parti in crociera con Costa

GENOVA – Cosa comprare al Black Friday? Costa Crociere propone una soluzione davvero unica e in grado di mettere tutti d'accordo. Sino al 30 novembre è possibile acquistare una vacanza indimenticabile a bordo di una delle navi della compagnia italiana approfittando dei "black prices", le offerte dedicate al Black Friday 2023.





La scelta è davvero ampia, con circa 180 crociere in partenza tra novembre 2023 e la primavera 2024, negli Emirati Arabi, Caraibi, Mediterraneo e Nord Europa, per vivere un’esperienza di vacanza unica: dalle architetture avveniristiche di Dubai, alle sabbie bianche e al relax totale delle isole dei Caraibi; dalla bellezza di Roma e Palermo alla vitalità di Barcellona e Marsiglia; dal mare cristallino della Grecia al fascino senza tempo di Istanbul.

Per godersi queste destinazioni stupende in maniera più ricca e autentica, visitando luoghi inaspettati con esperte guide locali, Costa ha pensato a un’ampia proposta di esperienze a terra. Inoltre, l’esplorazione delle destinazioni comincia già a bordo, con i piatti a firma di tre grandi chef - Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León - che interpretano i sapori delle località comprese negli itinerari. L'intrattenimento, con fantastici spettacoli dal vivo, musica e feste a tema, è anch’esso studiato in base agli itinerari, per offrire sempre un tocco locale.





Emirati Arabi e Oman





Per chi vuole godersi una pausa dall’inverno in un posto caldo ed esotico, ma a poche ore di volo dall’Italia, Costa offre le crociere di Costa Toscana negli Emirati Arabi e Oman. L’itinerario, di una settimana, viene proposto dall’ammiraglia della flotta, Costa Toscana, per visitare Dubai, Abu Dhabi, Muscat, capitale dell’Oman, e Doha, in Qatar.

Grazie alle soste lunghe in porto si possono vivere al meglio le destinazioni, con un’ampia scelta di esperienza a terra organizzate da Costa. Ad esempio, esplorare il deserto in fuoristrada e gustare un barbecue in un accampamento beduino; sorseggiare un aperitivo al ristorante The Observatory all'interno dell'hotel Marriott Harbour di Dubai, a 200 metri di altezza; scoprire l’essenza di Abu Dhabi entrando in due luoghi simbolo degli Emirati Arabi, la Grande moschea Sheikh Zayed e il palazzo presidenziale Qasr Al Watan; scivolare lungo le coste dell'Oman, per inebriare la vista con le maestose montagne della penisola di Musandam, a bordo del Dhow, tradizionale imbarcazione in legno omanita.

La formula proposta è quella del pacchetto "volo+crociera", con partenze dai principali aeroporti italiani. Oltre a Dubai, è possibile imbarcare anche da Doha, usufruendo dello speciale pacchetto che comprende, oltre al volo, anche una notte in hotel 5 Stelle a Doha e un tour di 5 ore per scoprire il meglio di questa incredibile città.





Caraibi





Per godersi il caldo in inverno rilassandosi su spiagge da sogno ci sono le crociere ai Caraibi. Costa Fortuna e Costa Pacifica propongono cinque diversi itinerari di una settimana, che possono essere combinati insieme in un’unica vacanza di due settimane. Costa Fortuna offre tre itinerari con partenza da Guadalupa, che permetteranno di scoprire le magnifiche isole delle Piccole Antille, come Saint Vincent, Saint Lucia, Barbados, Martinica, Tortola, Saint Marteen, Antigua, Trinidad. Con Costa Pacifica, invece, sono disponibili due itinerari tra Grandi e Piccole Antille, con visite a La Romana, Amber Cove, Samana e isola Catalina (Repubblica Dominicana), Ocho Rios (Giamaica), oppure Guadalupa, Antigua, isole Vergini Britanniche, Barbados, Saint Lucia.

Tutte le soste consentono di vivere in comodità queste splendide isole, ad esempio facendo snorkeling, scoprendo le tradizioni locali, visitando foreste pluviali o assaporando le prelibatezze caraibiche. Anche in questo caso la formula proposta è quella del "volo+crociera", con partenze dai principali aeroporti italiani.





Mediterraneo





Il Mediterraneo è una destinazione comoda, grazie ai numerosi porti di imbarco disponibili, e da vivere anche in inverno e in primavera, grazie al suo clima e al suo mix eccezionale di diverse culture, tradizioni, città d’arte e panorami unici.

Costa Smeralda offre crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna, con scali a Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma. Dalla prossima primavera sarà affiancata da Costa Toscana, che proporrà crociere di una settimana sempre in Italia, Francia e Spagna.

Nel mese di dicembre Costa Deliziosa propone una novità nella programmazione Costa: crociere di due settimane in partenza da Trieste, con tre giorni di sosta a Istanbul, che visiteranno anche Spalato, Corfù, Creta, Katakolon/Olimpia, Izmir, Atene e Dubrovnik. L'itinerario può essere suddiviso anche in singole crociere da una settimana, con partenza da Trieste o da Istanbul.

Per chi ha pochi giorni a disposizione, in autunno e primavera ci sono le mini-crociere in Francia e Spagna, della durata di 3 o 4 giorni, con Costa Fortuna, Costa Diadema e Costa Pacifica.

Per una pausa più lunga ci sono invece le Costa Voyages, un nuovo modo di vivere le crociere dai 10 ai 14 giorni, in cui l'esperienza di viaggio verso destinazioni insolite incontra il meglio della gastronomia e l’intrattenimento più innovativo e sorprendente mai visto a bordo. Ad esempio, le crociere di Costa Firenze e Costa Fascinosa alla scoperta delle isole Canarie, le crociere di Costa Fascinosa alle Azzorre, e quelle di Costa Pacifica e Costa Fortuna a Istanbul.

Le esperienze a terra disponibili con le crociere nel Mediterraneo e Canarie sono indimenticabili: a Istanbul si può gustare una cena esclusiva in uno dei più eleganti ristoranti della città, assaporando i grandi classici della cucina dell’Anatolia meridionale; a Palma si può entrare nel mondo sotterraneo delle grotte del Drago, ascoltando un concerto di musica classica circondati da spettacolari giochi di luce; a Lanzarote si può fare trekking tra distese di lava solidificata e coni vulcanici.





Crociere tra due continenti





Un’esperienza unica sono le crociere, dai 14 ai 19 giorni, che permettono di visitare due continenti in una sola vacanza, disponibili in autunno e primavera. Si può navigare tra Italia e Sud America con Costa Diadema, Costa Fascinosa e Costa Favolosa, oppure tra Italia e Caraibi con Costa Fortuna e Costa Pacifica. O ancora tra gli Emirati Arabi e l’Italia con Costa Toscana.





Nord Europa





Con il Black Friday di Costa si possono scoprire anche i paesaggi spettacolari del Nord Europa da un punto di vista unico. Costa Diadema propone crociere di una settimana nei fiordi norvegesi, mentre Costa Favolosa itinerari di due settimane che arrivano sino all’Islanda e alle isole Lofoten.