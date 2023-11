Bari, tragedia durante i festeggiamenti patronali: giovane barese travolto da un treno

ADELFIA - Nella serata dei festeggiamenti patronali per San Trifone ad Adelfia (Ba), una tragedia ha scosso la comunità locale. Un diciottenne, liceale della zona, è stato tragicamente travolto da un treno delle Ferrovie del Sud Est (FSE) lungo la tratta ferroviaria diretta a Casamassima.La scoperta accanto alla vittima di una lettera d'addio alla famiglia e del documento d'identità ha innescato l'ipotesi di un possibile suicidio. Tuttavia, le indagini e gli accertamenti sono ancora in corso per stabilire le circostanze esatte di questo drammatico evento. Il macchinista, profondamente scosso, si è trovato impotente nel tentativo di evitare l'impatto fatale.Il caso mette in luce la grave problematica dei suicidi, che ogni anno colpiscono oltre 800mila persone, con la maggior parte delle vittime appartenenti alla fascia giovanile. Il togliersi la vita rappresenta la quarta causa principale di morte tra i giovani dai 15 ai 19 anni. La mancanza di attenzione, la relatività dei modelli di riferimento e le difficoltà nelle relazioni possono portare a un diffuso disagio o indurre stati d'animo e comportamenti con gravi conseguenze sociali.