Tv, venerdì 13 ottobre 2023 in prima serata su Rai 1 nuovo appuntamento con 'Tale e Quale Show'

Dopo il successo social e di ascolti della scorsa settimana, "Tale e Quale Show", condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, torna in prima serata venerdì 13 ottobre alle 21.25 su Rai 1 e Rai Italia. Dagli studi televisivi "Fabrizio Frizzi" di Roma, in diretta, i protagonisti torneranno in questo quarto appuntamento più carichi che mai, pronti a meravigliare e a emozionare con le imitazioni delle grandi star della musica nazionale e internazionale e le interpretazioni dal vivo.





Ginevra Lamborghini sarà Miley Cyrus, Ilaria Mongiovì se la vedrà con Arisa, Pamela Prati imiterà Rosanna Fratello, Jasmine Rotolo avrà i panni di Macy Gray, Maria Teresa Ruta si metterà alla prova con Heather Parisi, Jo Squillo onorerà la memoria di Raffaella Carrà, Alex Belli interpreterà Stash dei The Kolors, Gaudiano si trasformerà in Al Bano, Licitra avrà le sembianze di Adam Levine, Scialpi proverà il bis con Boy George mentre i ‘ripetenti’ Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni ricorderanno i miti Modugno, Franco e Ciccio (chi li affiancherà in questa occasione?).

In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa, ‘tale a quale’ a un personaggio famoso.

Il dietro le quinte ricopre un ruolo fondamentale per il varietà: un team di professionisti, composto da costumisti, truccatori, parrucchieri, e coreografi, segue per tutta la settimana le "evoluzioni" degli artisti, insieme ai "vocal coach" Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre naturalmente alla "actor coach" Emanuela Aureli.

Come da prassi, tutte le interpretazioni saranno dal vivo accompagnate dagli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Appuntamento fisso e molto seguito del programma è quello con gli "imitatori del web" che, grazie alle centinaia di video amatoriali inviati in redazione, offrono una parentesi di spettacolo sempre più colorata e divertente. E proprio gli "imitatori del web" saranno prossimamente protagonisti di "Tali e Quali". I video con le imitazioni possono essere inviati al sito www.taleequaleshow.rai.it

"Tale e Quale Show" è su Facebook e X con l’hashtag #taleequaleshow.

Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e basato sul format Your Face Sounds Familiar owned by Gestmusic, parte di Banijay Group. © 2011 Gestmusic Endemol S.A.U., "Tale e Quale Show" è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis. Le coreografie sono di Fabrizio Mainini, la scenografia di Riccardo Bocchini, i costumi di Simonetta Innocenti. Produttore Esecutivo Eleonora Iannelli. Regia di Maurizio Pagnussat.