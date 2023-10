Tv: giovedì 2 novembre 2023 a 'Elisir' su Rai 3 si parlerà di trombosi, inappetenza, sale e incidenti domestici

Quali sono i sintomi e quali i rischi della trombosi, ovvero l’ostruzione di un vaso sanguigno in conseguenza della formazione di un coagulo di sangue? Si può prevenire con un corretto stile di vita? Se ne parlerà a "Elisir" il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 2 novembre alle 10.35 su Rai3, con il professor Walter Ageno, associato di Medicina Interna all'Università dell'Insubria. Quali sono i sintomi e quali i rischi della trombosi, ovvero l’ostruzione di un vaso sanguigno in conseguenza della formazione di un coagulo di sangue? Si può prevenire con un corretto stile di vita? Se ne parlerà a "Elisir" il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 2 novembre alle 10.35 su Rai3, con il professor Walter Ageno, associato di Medicina Interna all'Università dell'Insubria.





Lo spazio successivo sarà dedicato all’inappetenza, un disturbo che denota la mancanza di appetito, momentanea o cronica. Perché è una condizione da non sottovalutare? Come intervenire? Lo spiegherà il professor Roberto Penagini, docente di Gastroenterologia all’Università degli Studi di Milano. È vero che limitare il sale fa bene alla salute? Qual è la quantità giornaliera da non superare? Con cosa sostituirlo? A queste e altre domande risponderà, nello spazio dedicato all’alimentazione, Maurizio Muscaritoli, direttore UOC di Medicina Interna e Nutrizione Clinica al Policlinico Umberto I di Roma. Infine, si farà chiarezza sui pericoli nascosti in casa che potrebbero causare incidenti domestici, con l’aiuto del professor Francesco Franceschi, direttore Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso presso il Policlinico Gemelli di Roma.