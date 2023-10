Caserta, sorpreso con un chilo di droga in macchina: 21enne arrestato dai Carabinieri





Il giovane stava procedendo a velocità sostenuta lungo la SP 333, in direzione di Pontelatone, a bordo di una Lancia Ypsilon quando i militari della Stazione di Ruviano, impegnati in un posto di controllo al Km 37, agro del comune di Piana di Monte Verna, gli hanno intimato l’alt. La sua impazienza di riprendere la marcia e i tentativi di eludere il controllo con fantasiose scuse hanno insospettito i Carabinieri, che lo hanno fatto scendere dal mezzo e sottoposto a perquisizione personale e veicolare.





All’interno dell’auto, davanti al sedile del passeggero, occultati in una sacca in tela, i militari dell’Arma hanno rinvenuto dieci panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1 kg. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il 21enne è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.

CASERTA - Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 21enne che nel pomeriggio di ieri è stato arrestato dai Carabinieri nel piccolo centro di Piana di Monte Verna, in provincia di Caserta.