Bruxelles, polizia spara e uccide attentatore: 2 vittime

BRUXELLES - Un dramma ha scosso il centro di Bruxelles ieri sera intorno alle 19, quando Abdesalem Lassoued è sospettato di aver aperto il fuoco con un kalashnikov in Boulevard d’Ypres. Quest'uomo era rimasto in fuga per tutta la notte ma è stato individuato questa mattina a Schaerbeek. Un testimone lo ha riconosciuto in un bar e ha immediatamente allertato la polizia. È scaturito uno scontro a fuoco in cui Lassoued è rimasto ferito ed è deceduto poco dopo essere stato portato in ospedale. Durante una successiva perquisizione nella sua abitazione, sono state rinvenute diverse armi.Il primo ministro belga ha confermato che il sospettato, Abdesalem Lassoued, era un uomo di 45 anni "di origine tunisina e soggiornante illegalmente" nel Paese. Questo individuo aveva commesso un tragico atto di violenza ieri, uccidendo due cittadini svedesi, presumibilmente tifosi che dovevano assistere alla partita Belgio-Svezia, che è stata prima sospesa e poi annullata a seguito dell'attacco.Nei video amatoriali diffusi in rete, si può vedere il killer arrivare in scooter, indossando una giacca arancione, e aprire il fuoco con l'arma da fuoco. Avrebbe gridato "Allah Akhbar" prima di dare la caccia alle sue vittime nella hall di un edificio e poi aprire il fuoco contro le auto in strada. Infine, è fuggito sulla sua moto. L'individuo sospettato aveva anche postato un video di rivendicazione sui social media in cui dichiarava di aver compiuto l'atto in nome dell'ISIS, definendosi un "mujahid dell'Isis". Al momento, si sta cercando di individuare altri due soggetti ricercati in relazione a questa tragedia.