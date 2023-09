Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi: focus sulla manovra e altre priorità

BARI - Oggi si svolgerà il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, per discutere i dettagli della prossima Manovra. L'esecutivo sta considerando nuovi sostegni per affrontare il caro-bollette, bonus per contrastare il caro-carburanti e ulteriori misure per stringere il Superbonus.L'obiettivo principale dell'incontro è stato quello di definire le richieste di ciascun partito da includere nella Legge di bilancio. Tuttavia, è emerso un chiaro messaggio di prudenza da parte della presidenza del Consiglio, sottolineando che le risorse sono limitate e che la priorità è indirizzarle verso le esigenze più urgenti. Ciò significa che non ci saranno battaglie su richieste irrealizzabili e che il programma rimarrà all'interno dei limiti previsti dalla legislatura.Per creare un momento di condivisione prima dei prossimi impegni, la premier ha organizzato una cena a cui hanno partecipato tutti i membri del partito, compresi parlamentari e ministri di Fratelli d'Italia. Questo incontro è avvenuto la sera del 5 settembre e ha rappresentato un'opportunità per affrontare le sfide autunnali, a partire dalla discussione sulla Manovra.