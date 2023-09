Dardust, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Outside'

(Ansa)

Novità nel panorama musicale nazionale: Dardust pubblica, per Sony Music Masterworks e Artist First, un nuovo singolo inedito dal titolo Outside preannunciando un nuovo capitolo artistico in arrivo, atteso per la seconda parte del 2024.





In concomitanza con l'uscita del nuovo brano, Dardust annuncia anche le date diDuality + guests un nuovo tour teatrale nei principali teatri italiani.

Se con l'ultimo album Duality l'artista ha squarciato il velo che separava la musica classica contemporanea dall'elettronica, con Outside l'artista ritrova il pianoforte e riconcilia le sue due anime in un singolo che, come mostra la copertina, rappresenta un passaggio.

Un passaggio verso l'esterno per mettere a nudo le proprie emozioni più profonde, il tutto semplificando, sfoltendo, lasciando solo lo stretto necessario.

In tal senso Outoside è minimalismo e intimismo; è un brano ipnotico, malinconico, ma anche uplifting, non privo della capacità di risollevare lo spirito di chi lo ascolta e di spingere a guardare al futuro con speranza.

Con Outside Dardust si trasforma in un funambolo che attraversa il baratro, riuscendo a raggiungere un nuovo traguardo: lasciandosi guidare dalle sue innumerevoli influenze musicali, il pianista e compositore italiano sta in equilibrio come fece Philippe Petitquando, camminando su un cavo d'acciaio a 417,5 metri dal suolo, attraversò lo spazio di cielo tra le Torri Gemelle, senza averne il permesso.

Outside è presente nei titoli di coda di Sad The Movie, il cortometraggio animato diretto dal Guilherme Gehr e ispirato alla musica di Dardust. Il corto è stato presentato all'interno di prestigiosi festival internazionali in tutto il globo aggiundicandosi premi sia in Europa sia negli Stati Uniti.

A fine dicembre Dardust partirà con un nuovo tour dal titolo Duality + guests con cui continuerà il suo viaggio tra emozione e ragione, portando la sua dualità sui palchi dei principali teatri italiani insieme ad amici e ospiti. Queste le prime date: 12 dicembre Milano, 24 gennaio Roma, 29 gennaio Bologna, 03 febbraio Firenze.