Cinema, uscito il cortometraggio 'Il Respiro del Diavolo' della giovane regista Enrica Ermini

Novità nel cinema italiano: è uscito, in questi giorni, il cortometraggio della giovane regista Enrica Ermini dal titolo "Il Respiro del Diavolo". Novità nel cinema italiano: è uscito, in questi giorni, il cortometraggio della giovane regista Enrica Ermini dal titolo "Il Respiro del Diavolo".





Per quel che riguarda questo cortometraggio, si tratta di una storia di angoscia e violenza dai toni thriller - drammatici, nella quale la protagonista, Lucrezia, affronta una presenza misteriosa dalla quale non riuscirà mai a fuggire completamente.

Lucrezia, una bambola di pezza e la sua esistenza deteriorata a causa di un singolo evento. Tra allucinazioni, flashback e incubi si ricostruisce così l’agghiacciante vicenda non solo della protagonista, ma quella di una qualsiasi donna. Indagando in ciò che accade nella mente e nel corpo in seguito a un forte trauma, come in un grandissimo puzzle, si ricompongono i tasselli di storie di vita che in realtà una possibilità di essere ricostruite non ce l’avranno mai.

Il cortometraggio riflette sulla realtà post traumatica. Lo spettatore è chiamato ad immedesimarsi con questo personaggio femminile, per compiere con lei una lunga e lenta discesa verso gli inferi. Come riporta la regista: "Volevo provare a simulare quel male invisibile: la stessa sensazione che prova una persona a cui è stata amputata una parte del corpo. La vittima continua a sentire dolore per qualcosa che fisicamente non c’è più".

La regista Enrica Ermini cerca di farsi portavoce di una dura realtà descritta attraverso inquadrature e scelte stilistiche altrettanto dirette, attraverso un gioco che unisce un linguaggio più documentaristico, giocato intorno a inquadrature fisse, composte con la rigorosità di un quadro; ed inquadrature più audaci, in cui spesso si gioca con sguardi in macchina e particolari collocamenti della macchina da presa. Il tutto accentuato da una fotografia cupa e tetra che ci fa immergere all’interno di una sorta di limbo Dantesco da cui non si può più uscire. Il risultato che ne consegue è un perfetto equilibrio tra una pungente realtà ed una finzione, sfruttata anche intorno a quello che è un montaggio incalzante e controverso, che ci permette bene di immedesimarci all’interno della psicologia del personaggio.

Per quel che riguarda, invece, Enrica Ermini, classe 2001, è una giovane regista e produttrice cinematografica barese. Dopo vari corsi di formazione nella sua città natale, tra cui il corso di regia cinematografica del Bif&st nel quale ha collaborato con il regista Alessandro Piva e il montatore Walter Fasano e dopo aver lavorato per l’Apulia Film Commission decide all’età di diciannove anni di trasferirsi a Roma per completare i suoi studi al DAMS di Roma Tre. A Roma inizia a lavorare per la casa di produzione cinematografica Elodia Cinematografica di Cristina Ducci, collaborando anche nell’organizzazione del festival Outsider Garbatella Film Fest, sponsorizzato da Rai Pubblica Utilità. Sempre a Roma, Enrica collabora a diversi film e cortometraggi, fino alla realizzazione nell’aprile del 2023 dell’opera di cui ad oggi va più fiera: "Il Respiro del Diavolo", riuscendo ad ottenere da zero, insieme al suo amico e produttore, Gianlorenzo Virdis, un budget adeguato per la realizzazione della storia. Ad oggi Enrica lavora come assistente di produzione per una casa di produzione cinematografica, contestualmente lavora presso il Teatro Palladium di Roma, e sta frequentando l’accademia di cinema Griffith.

Questa la scheda tecnica del film:





SCHEDA TECNICA "IL RESPIRO DEL DIAVOLO"





Regia: Enrica Ermini

Nazionalità: Italia

Anno di uscita: 2023

Genere: drammatico, thriller

Durata: 13’ 18’’

Fasce d’età consigliate: +20

Cast artistico: Dalila Aprile, John Zotti, Alessia Di Leo

Sceneggiatura: Enrica Ermini, Alessandro Cesa, Giuseppe Gimmi

Produzione: Enrica Ermini, Gianlorenzo Virdis





CAST TECNICO





Fotografia: Bernardo Massaccesi

Montaggio: Gloria Fusillo

Aiuto regista: Cabiria Lizzi

Scenografia: Linda Passi

Costumi: Beatrice Anastasi

Trucco: Chiara Grimaldi, Giulia Russo

Suono in presa diretta: Pietro Montesi

Microfonista: Camilla Baldan Bembo

Musica originale: Fabrizio Aiello, Francesco Rignanese

Vfx supervisor: Daniele Marconi

Segretario d’edizione: Alessandro Cesa

Assistente operatore: Riccardo Servello

Aiuto operatore: Federico Sardi

Gaffer: Alessio Bertolone, Stefano Caggianelli

Elettricista: Niccolò Di Lallo

Casting Director: Gaia Spagnuolo

Direttrice di produzione: Chiara Ragno

Fotografo di scena: Leonardo Moretti

Runner: Sebastiano Brunetti, Tommaso Macchi, Ginevra Porcelli, Riccardo Dorizzo