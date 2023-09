Bologna, venerdì 22 settembre arriva in libreria per EDB la nuova edizione di 'Vivere la morte' di Enzo Bianchi



BOLOGNA - Venerdì 22 settembre arriva in libreria per EDB la nuova edizione di Vivere la morte di Enzo Bianchi. Un’opera del 1980 ancora attuale sulla necessità di confrontarsi con la morte e imparare a morire, fino a farne l’atto supremo della vita e della fede. - Venerdì 22 settembre arriva in libreria per EDB la nuova edizione di Vivere la morte di Enzo Bianchi. Un’opera del 1980 ancora attuale sulla necessità di confrontarsi con la morte e imparare a morire, fino a farne l’atto supremo della vita e della fede.





«Vivere la morte è un’espressione solo apparentemente paradossale: l’umano in verità è il solo essere capace di vivere la morte assumendo la consapevolezza del suo limite, della sua fine, ma non sa dire nulla del divenire, del disfacimento della sua carne» spiega il fondatore della Comunità di Bose nella prefazione «[...] Sono passati quarant’anni e ancora una volta questo libro viene ristampato: certo porta i segni della fede ardente nella pienezza della mia vita. Fede che è mutata, non è più la stessa, forse è anche più abitata da domande e dubbi rispetto al passato, ma è ancora fede, adesione a Gesù Cristo».

Oggi si tende a vivere come se si fosse immortali, ma la morte rimane ancora l’evento ineluttabile per eccellenza nell’esistenza di ogni essere umano. È compito allora di tutti i cristiani tornare a confrontarsi con la propria finitudine e riappropriarsi dell’evento che sancisce l’incontro finale con Cristo.

Enzo Bianchi presenterà Vivere la morte al Festival Torino Spiritualità sabato 30 settembre alle ore 18.30 presso l’Aula Magna della Cavallerizza Reale (qui tutte le informazioni).

«Vita e morte non fanno entrambe parte della condizione umana? E la morte non è destino ineluttabile dell’uomo come lo è degli animali? Ora, se questa è una verità fondamentale della rivelazione biblica esperita da ogni uomo e guardata in faccia in maniera estremamente lucida dal credente nel Signore, è pur vero che si registra in tutte le pagine della Bibbia una straordinaria forza nel negare che la morte sia stata voluta e introdotta da Dio nella sua opera di creazione».

Enzo Bianchi è una delle voci più illustri della spiritualità italiana odierna. Ha insegnato Teologia biblica alla facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano e collabora con numerose riviste e testate nazionali. Tra i suoi testi, che coniugano spiritualità cristiana e cammini di umanizzazione, sono usciti per EDB Lontano da chi? Lontano da dove? (2023), Credere oggi (2020), Via Crucis. Meditazioni e preghiere (2013).