Roma, San Basilio: smantellata l’ultima piazza di spaccio. Dieci misure cautelari, 25 arresti in flagranza

È stata smantellata una delle ultime piazze di spaccio attive nel quartiere, a Roma. All’alba del, i, su delega della, hanno eseguito, di cui: una in carcere e quattro agli, tutte a carico di persone

L’attività investigativa, condotta con metodi sia tradizionali che tecnici, ha permesso di documentare l’esistenza di una vera e propria “piazza di spaccio” situata nella zona popolare tra via Recanati, via Morrovalle, via Osimo e via Fabriano, nota come “l’Edicola”. Qui si concentrava la vendita al dettaglio di cocaina e hashish, in una delle ultime piazze di spaccio su strada del quartiere, dato che molte altre realtà criminali operano ormai tramite consegne a domicilio.

Gli inquirenti hanno delineato un’organizzazione gerarchica e ben strutturata, guidata da figure di spicco della criminalità locale. Il gruppo si avvaleva di giovani reclutati sul territorio, utilizzati come pusher e vedette, con compiti specifici: vendere la droga, controllare la zona, segnalare la presenza delle forze dell’ordine e incassare i pagamenti. Alcuni soggetti fungevano da “luogotenenti”, coordinando l’attività sul campo per conto dei vertici dell’organizzazione.

L’operazione di oggi si aggiunge a precedenti arresti avvenuti tra gennaio e marzo 2025, che hanno portato a ulteriori 5 misure cautelari per le stesse ipotesi di reato. Durante l’intera fase investigativa, i Carabinieri hanno eseguito 25 arresti in flagranza di reato e denunciato 13 persone, sequestrando migliaia di dosi di stupefacenti pronte per essere immesse sul mercato.

L’intervento rappresenta un importante passo avanti nel contrasto al traffico di droga nella periferia romana. Tuttavia, si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.