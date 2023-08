Ultima riunione prima della pausa estiva: Consiglio dei ministri approva il decreto 'Asset e Investimenti'

ROMA - Il Palazzo Chigi ha ospitato oggi una riunione intensa e significativa del Consiglio dei ministri, che ha concluso la sessione di lavoro prima della pausa estiva. Durante la seduta, che è durata quasi 3 ore, è stato approvato l'ultimo provvedimento in programma prima della pausa estiva: il decreto "Asset e Investimenti".Tra i punti salienti del decreto vi sono:1. **Incremento delle licenze per i taxi**: Sono stati stabiliti nuovi parametri per le licenze di taxi, consentendo alle città metropolitane, ai capoluoghi e ai comuni con aeroporti internazionali di bandire un concorso straordinario per un incremento massimo del 20% delle licenze esistenti. Si vuole incentivare la concorrenza e semplificare le procedure.2. **Benefici per l'acquisto dei taxi**: Per chiunque desideri esercitare le nuove licenze di taxi, è previsto un raddoppio dell'ecobonus. La stessa agevolazione verrà estesa agli Ncc (noleggio con conducente).3. **Contrasto al caro voli**: Per contrastare il rincaro dei biglietti aerei, è stata approvata una norma che vieta la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aeree. Saranno applicate penalità se i prezzi superano una certa soglia rispetto alla tariffa media.4. **Deroga al tetto dei compensi per esperti del Ponte sullo Stretto**: È stata concessa una deroga al tetto dei compensi per gli esperti che lavoreranno al progetto del Ponte sullo Stretto. Questa norma è stata introdotta per garantire il coinvolgimento dei migliori professionisti nel progetto.5. **Semplificazioni per il settore dell'autotrasporto**: È stata esclusa l'autorità dei trasporti dal settore dell'autotrasporto merci, con la conseguente soppressione del contributo annuale da parte degli autotrasportatori. Questo provvedimento mira a sostenere il settore durante la crisi.6. **Investimenti nel settore della microelettronica**: Il decreto anticipa misure del Piano Nazionale per la Microelettronica destinando circa 700 milioni di euro al settore. È previsto un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore dei semiconduttori.7. **Nuove norme per la giustizia e il contrasto dei roghi**: È stato approvato un decreto sulla giustizia che estende gli strumenti investigativi contro le mafie anche a reati di particolare gravità. Inoltre, sono state introdotte norme per contrastare gli incendi dolosi e colposi.8. **Poteri del Commissario sulla metropolitana di Roma**: È stata approvata una norma che estende i poteri del Commissario Straordinario alla realizzazione di interventi sulle linee metropolitane di Roma in vista del Giubileo 2025.9. **Attenzione alle imprese colpite dalla peronospora e al settore della pesca**: Il decreto prevede interventi a sostegno delle aziende vitivinicole colpite dalla peronospora e per risolvere le criticità legate al granchio blu nel settore della pesca.10. **Abrogazione dell'isolamento per i positivi al Covid-19**: È stato abrogato il divieto di mobilità per le persone positive al Covid-19. Questa misura rispecchia l'andamento epidemiologico e la disponibilità dei vaccini.11. **Prelievo sugli extraprofitti delle banche**: È stato introdotto un prelievo sugli extraprofitti delle banche al fine di finanziare aiuti per mutui sulla prima casa e riduzione delle tasse.12. **Contributo ai musei per la ricostruzione in Emilia Romagna**: È stata prorogata l'aumento di 1 euro dei biglietti d'ingresso ai musei per finanziare le attività di restauro delle strutture danneggiate dal maltempo in Emilia Romagna.Con queste importanti misure, il governo conclude la sessione prima della pausa estiva, dimostrando l'impegno a sostenere diversi settori e ad affrontare le sfide attuali in vari ambiti.