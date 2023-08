Tv, venerdì 25 agosto in prima serata su Rai 3 il film 'Tutti lo sanno'

Un giallo e un rapimento: ma certe volte i panni sporchi "si sporcano" in famiglia. Venerdì 25 agosto su Rai 3, alle 21.20, c’è "Tutti lo sanno". Un giallo e un rapimento: ma certe volte i panni sporchi "si sporcano" in famiglia. Venerdì 25 agosto su Rai 3, alle 21.20, c’è "Tutti lo sanno".





Trasferitasi da qualche anno in Argentina, Laura torna in Spagna per il matrimonio della sorella. Ma durante la festa viene rapita sua figlia, e le chiedono un riscatto di trecentomila euro. La aiuterà Paco, che qualche anno prima aveva acquistato dalla donna la sua vigna, e le indagini riveleranno molte cose sul passato di tutta la famiglia. Divi a cavallo fra la Spagna e Hollywood, Cruz e Bardem si confermano un’accoppiata forte e complessa in questa trasferta spagnola di Farhadi, regista iraniano due volte premiato con l’Oscar. "Tutti lo sanno", dramma psicologico travestito da film giallo, è stato scelto come film d’apertura del 71esimo Festival di Cannes.