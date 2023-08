Stupro di gruppo a Palermo: minorenne arrestato torna in carcere

PALERMO - Un giovane, originariamente arrestato per il coinvolgimento in un caso di violenza di gruppo contro una giovane donna avvenuto a Palermo il 7 luglio scorso, è stato rimesso in carcere. Il minorenne, ora diciottenne, è stato inizialmente rilasciato su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), il quale aveva deciso di affidarlo a una comunità con l'idea che avesse riflettuto sul suo comportamento.Tuttavia, la Procura per i Minorenni ha presentato ricorso contro questa decisione, e il giovane è stato nuovamente rinchiuso in carcere. La base di questa decisione è derivata dalle indagini condotte sul cellulare del giovane. Dopo essere stato rilasciato, il ragazzo avrebbe violato le restrizioni comunicando con l'esterno e pubblicando una serie di video su TikTok che hanno sollevato preoccupazioni.Nei video, il giovane avrebbe fatto dichiarazioni preoccupanti, tra cui frasi come "Chi si mette contro di me si mette contro la morte" e "Mi piace trasgredire". Questi video sono stati considerati una violazione delle restrizioni imposte dal GIP. Inoltre, alcuni messaggi scambiati con un amico avrebbero gettato ulteriori ombre sulla sua condotta. In uno di questi messaggi, il giovane avrebbe raccontato all'amico i dettagli agghiaccianti dell'aggressione sessuale di gruppo, compresi momenti in cui la giovane vittima si era sentita male e aveva perso conoscenza.Il GIP ha deciso di revocare la misura cautelare precedente e ha nuovamente ordinato il carcere per il giovane. Questa decisione è stata presa sulla base dell'idea che il giovane non avesse dimostrato un cambiamento nel suo comportamento e che avesse continuato a vantarsi delle sue azioni e a mostrare adesione a modelli comportamentali criminali.L'indagine sulla violenza di gruppo rimane in corso, e gli altri sei giovani accusati di coinvolgimento nell'aggressione sessuale si trovano attualmente nel carcere Pagliarelli a Palermo. Tuttavia, la direzione del carcere ha recentemente segnalato minacce ricevute dai detenuti nei loro confronti da parte di altri carcerati. Questo ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e ha portato alla richiesta di allontanamento dei sei giovani per evitare azioni destabilizzanti all'interno del carcere.La vicenda ha ricevuto una grande attenzione mediatica e ha scosso l'opinione pubblica. Le indagini proseguono mentre le autorità cercano di garantire giustizia per la giovane vittima e affrontare le sfide legate all'ordine e alla sicurezza nel sistema penitenziario.