Prezzi dei carburanti in aumento: benzina a 2,020 euro al litro e gasolio a 1,933 euro al litro

ITALIA - Ancora una volta, i prezzi dei carburanti mostrano un aumento in modalità self-service sulla rete autostradale italiana. Secondo gli ultimi dati forniti dal ministero delle Imprese e del made in Italy, il prezzo medio per la benzina si attesta a 2,020 euro al litro, in salita rispetto a ieri quando era a 2,019 euro al litro. Questo rappresenta un ulteriore aumento rispetto al livello di 2,015 euro al litro registrato alla vigilia di Ferragosto.Anche il gasolio ha subito un lieve rialzo, passando da 1,932 euro al litro di ieri a 1,933 euro al litro oggi. Lunedì scorso il prezzo era a 1,930 euro al litro, mentre la vigilia di Ferragosto si situava a 1,921 euro al litro.Nel dettaglio, sulla rete stradale ordinaria, alcuni dati rivelano che il prezzo medio più alto per la benzina in modalità self-service tra le diverse regioni è ancora in Basilicata, dove si raggiungono i 1,972 euro al litro. La Provincia di Bolzano segue a 1,985 euro al litro. Per quanto riguarda il gasolio self-service, la regione con il prezzo medio più alto è ora la Calabria, con 1,874 euro al litro, superando la Valle d'Aosta (con la Liguria a 1,873 euro al litro). In Provincia di Bolzano, il prezzo medio è salito a 1,891 euro al litro.Questi aumenti continuano a riflettere la situazione di instabilità nei mercati energetici globali, che ha avuto un impatto diretto sui prezzi dei carburanti in Italia e in tutto il mondo. Gli automobilisti italiani sono costretti a fare i conti con costi più elevati per il pieno del serbatoio, con l'incertezza sul futuro dei prezzi dei carburanti che potrebbe persistere nei prossimi mesi.