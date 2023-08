James Blunt, il 27 ottobre uscirà il nuovo album 'Who We Used To Be'

Novità nel panorama musicale internazionale: James Blunt torna con l'album "Who We Used To Be", in uscita il 27 ottobre, anticipato dal singolo up-tempo Beside You. Prodotto da The Six, un collettivo di Manchester che ha lavorato con Clean Bandit, Marshmello e James Arthur, Beside You è un brano estivo e scanzonato.





"È un po' come festeggiare il fatto di essere riuscito a stare con la persona che hai sempre desiderato da tutta la vita", dice James. Who We Used To Be è il primo album in studio di James dall'acclamato Once Upon A Mind del 2019 che aveva conquistato la Top3 della classifica inglese.

Questa volta ha lavorato con una varietà di produttori tra cui Jonny Coffer, Red Triangle, Jack & Coke e Steve Robson. La sua recente raccolta di grandi successi, The Stars Beneath My Feet, racchiude tutte le hit che lo hanno reso celebre anche nel nostro paese, dove vanta ben 8 dischi di platino e 9 d'oro.

Il suo album di debutto del 2004 Back To Bedlam che conteneva la hit globale You're Beautiful è uno dei primi dieci album più venduti di quel decennio in Gran Bretagna ed è certificato Doppio Platino in Italia. Ha vinto due Brit Awards, due Ivor Novello Awards e ha ricevuto 5 nomination ai Grammy.