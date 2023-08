Edea, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Le radici del tempo'

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito "Le radici del tempo", nuovo singolo della poliedrica artista Edea, sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito "Le radici del tempo", nuovo singolo della poliedrica artista Edea, sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale.





"Accoglienza, pace e amore" è lo slogan che vive nel nuovo brano di Edea; la vita di oggi crea distrazione e ci fa dimenticare la bellezza di essere fratelli e sorelle di tutto il mondo. "Let your dreams take flight" recita il brano: è un invito ad aprirsi l’uno verso l’altro, a realizzare insieme anche i desideri più nascosti. Mentre il mondo costruisce muri, la musica viaggia insieme a quelle persone che ancora hanno una speranza nel cuore, creando un’atmosfera tribale e addentrandosi verso l’ignoto.

Per quel che rigurda Edea, nasce a Milano da madre africana (del Mali) e padre milanese. Nel 2004 è tra i 40 finalisti all’Accademia della Canzone di Sanremo, nel 2005 a Sanremo Rock è quarta nella categoria cover, nel 2008 vince Sanremolab con Arisa e Simona Molinari, sfiorando il palco dell’Ariston. L’anno 2005 la vede per le prime volte anche presentatrice, come per il Festival Voci Nuove di San Benedetto del Tronto (Premio Alex Baroni). Nell’estate 2007 si forma la sua band che l’accompagna per i suoi concerti in tutta Italia. Nel febbraio 2008 si esibisce all’Independent Music Day, manifestazione organizzata da Povia e Baccini a Sanremo, durante il Festival. Apre i concerti di Piero Pelù, Gatto Panceri, Piero Mazzocchetti, e per l’estate 2010 è la supporter del tour "Caduta Massi" di Donatella Rettore. Nel 2011 Il suo brano "Le Catene Del Cuore", viene scelto per la compilation "Oltre Sanremo", distribuita da Universal Music. Nel 2012 è tra i finalisti del concorso nazionale "Festival Show" con il brano "Non finisce con te", che va in rotazione radiofonica per tutta l’estate 2012. Nel 2013 esce su tutti i digital stores il primo singolo edito da Verba Manent, "Io Sono La Neve", prodotto e scritto da Vincenzo Incenzo e Lorenzo Sebastianelli. Seguono i singoli e i video di "Ho chiesto scusa al mondo", "L’Amore ci fa liberi", "Yo ma yo", "Unarmed" e "Dall’Africa".

Il progetto, abbracciato anche da Fonopoli, prevede collaboratori d’eccezione, come Phil Palmer e Duccio Forzano. Il 28 giugno 2019 esce "Luna e Marte", prodotto da Marco Montanari e Simona Ubbiali per Universal Music. Nell’ottobre 2019 Edea si trasferisce in Inghilterra: un cambiamento di vita che la porta a lavorare con diversi musicisti inglesi, iniziando con loro collaborazioni live, ma continuando parallelamente l’attività sul territorio italiano. Il 22 luglio 2023, di nuovo in collaborazione con Lorenzo Sebastianelli, esce "Le Radici Del Tempo", per Macrì Production – Amuse.