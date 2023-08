Lodi, minaccia e aggredisce gli anziani genitori: arrestato

LODI - Nella tarda mattinata di giovedì la sala operativa della Questura di Lodi riceveva una richiesta di aiuto da parte di una anziana poiché il figlio, molto agitato e in preda ad uno stato d’ira la aggrediva verbalmente rompendo numerosi suppellettili.All’arrivo degli agenti della Polizia di Stato, intervenuti nel giro di pochissimi minuti, l’uomo si trovava chiuso a chiave nella propria stanza, rifiutando categoricamente di collaborare.Dopo diversi tentativi non andati a buon fine, anche grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco, gli agenti riuscivano ad accedere alla camera contenendo prontamente il soggetto, anche al fine di evitare eventuali atti di autolesionismo da parte dello stesso.Dopo averlo accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, emergeva che l’uomo, italiano quarantenne, già da tempo avrebbe compiuto gravi condotte vessatorie nei confronti degli anziani genitori, motivo per il quale gli stessi lo avevano già denunciato alle forze dell’ordine.Lo stesso, infatti, non sarebbe nuovo a questo genere di episodi in parte legato a problematiche di tossicodipendenza e già in passato avrebbe evidenziato condotte violente nei confronti della famiglia, determinando nei confronti dei parenti continue richieste di denaro, minacce e condotte di vessazione fisica e psicologica.Alla luce dei pregressi dell’uomo e di quanto accertato in sede di intervento, gli agenti della Questura procedevano all’arresto dell’uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia, e la Procura della Repubblica di Lodi disponeva il collocamento dello stesso presso la casa circondariale del capoluogo.