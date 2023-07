Tv, giovedì 20 luglio in prima serata su Rai 1 il quarto appuntamento con 'Noos - L’avventura della conoscenza'

Inizia con immagini straordinarie tra i ghiacci del Nord del Canada il quarto appuntamento con il programma di Alberto Angela: "Noos - L’avventura della conoscenza", in onda giovedì 20 luglio alle 21.25 su Rai 1. Qui una mamma orsa con i suoi cuccioli inizia una marcia alla ricerca di cibo per sfamare sé stessa e i piccoli. La fame, il freddo, i predatori sono i pericoli che la famigliola dovrà affrontare per garantirsi la sopravvivenza. Inizia con immagini straordinarie tra i ghiacci del Nord del Canada il quarto appuntamento con il programma di Alberto Angela: "Noos - L’avventura della conoscenza", in onda giovedì 20 luglio alle 21.25 su Rai 1. Qui una mamma orsa con i suoi cuccioli inizia una marcia alla ricerca di cibo per sfamare sé stessa e i piccoli. La fame, il freddo, i predatori sono i pericoli che la famigliola dovrà affrontare per garantirsi la sopravvivenza.





Si andrà poi a Ravenna, presso l’Ospedale di Santa Maria delle Croci, per visitare uno dei reparti all’avanguardia nella terapia del dolore.

Quanto ci piace sgranocchiare un sacchetto di patatine? Sicuramente ci dà una piacevole sensazione di appagamento. Eppure, come spiegherà la nutrizionista Elisabetta Bernardi, patatine e gelati sono vere e proprie "trappole alimentari", che ci allontanano dalla nostra naturale "saggezza alimentare".

Estate, tempo di vacanze. Sempre più persone scelgono di andare in crociera. A Monfalcone, vicino Trieste, esiste il più grande cantiere d’Italia, dove si costruiscono vere e proprie città galleggianti.

Il professor Alessandro Barbero racconterà poi la storia dello zucchero, da merce rara e quindi costosissima, importata dall’Oriente, fino alla scoperta nell’Ottocento della barbabietola, che ne ha permesso la diffusione e il consumo.

Anche in questa puntata si viaggerà nello spazio con l’astronauta Samantha Cristoforetti. Il tema della puntata sarà Marte, il Pianeta rosso, la méta della più ambiziosa missione spaziale dell’uomo. Il fisico Luca Perri mostrerà cosa c’è di inverosimile in uno dei tanti episodi della saga di Star Wars.

Nel servizio dedicato all’archeologia si parlerà delle grandi opere ingegneristiche realizzate nell’Antica Roma, dalla cupola del Pantheon, agli acquedotti, per scoprire il tipo di materiale usato e le sue particolari caratteristiche, tali da permettere loro di attraversare i secoli e arrivare fino a noi, dopo duemila anni.

Sarà ospite della puntata Roberto Cingolani, volto storico di "Superquark", con lui Alberto Angela affronterà il tema dell’Intelligenza Artificiale, come funziona, quali sono i vantaggi e i possibili rischi.

L’astrofisica Edwige Pezzulli commenterà questa settimana le spettacolari immagini della fusione delle galassie, mentre il professore Emmanuele Jannini spiegherà l’importanza e il diverso atteggiamento della donna e dell’uomo nei confronti dei cosiddetti "preliminari", tutto ciò che precede l’atto sessuale. In natura non esistono due piante, due animali, due esseri umani identici fra loro, neppure i gemelli omozigoti sono assolutamente uguali. Tutto questo rappresenta la diversità, la nostra assicurazione per il futuro. A parlarne è il filosofo Telmo Pievani.

Sarà poi la volta di un servizio che affronterà uno dei gravi problemi che affliggono il nostro Pianeta, il cosiddetto effetto serra. Si vedrà quali strategie si stanno studiando per eliminare o almeno ridurre il principale responsabile del riscaldamento della Terra, la famigerata CO2!

Esattamente ottanta anni fa, nel luglio del 1943, con lo sbarco in Sicilia, iniziò l’attacco degli Alleati alla cosiddetta fortezza Europa. Quello sbarco fu possibile grazie anche a una incredibile azione di spionaggio! Si tratta dell’Operazione Mincemeat e la racconta Carlo Lucarelli.

Si parlerà poi di acqua, un bene prezioso, ma non inesauribile. Si vedrà come sia possibile conservarla evitando gli sprechi e riducendone i consumi.

A "Noos - L’avventura della conoscenza" non possono mancare le curiosità. Si scoprirà ad esempio come funziona il sapone, con Giuliana Galati e Ruggero Rollino. Perché alcune persone sono sempre in ritardo e anche un’incredibile specie di pesce senza spine creata in Cina.

Infine, come sono nate le lettere del nostro alfabeto? La voce di Paola Cortellesi narrerà la storia della lettera N.

A seguire "Noos - Viaggi nella natura", una serie di documentari della BBC dove il tema è il gioco della seduzione, cioè le infinite strategie per realizzare l’obiettivo principale in natura: la trasmissione della vita. Questa settimana si parte da una domanda: come conquistare un partner in mezzo alla folla? Non è facile farsi vedere e c’è una fortissima concorrenza. Eppure, è quello che devono affrontare tutti gli animali che vivono nelle foreste tropicali, che ospitano l’80% delle specie sulla terra. È chiaro che per vincere, devi distinguerti dalla massa. Ma come?