SAN MARCO IN LAMIS - A San Marco in Lamis, nella provincia di Foggia, sta avvenendo un incendio che sta devastando circa 50 ettari di macchia mediterranea. Sul posto sono coinvolti il personale della protezione civile, dell'Arif e i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando con trenta mezzi terrestri per contenere l'incendio. Sono stati anche inviati un canadair e due fireboss che hanno effettuato diversi lanci d'acqua per combattere le fiamme.