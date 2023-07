Offrono documenti riservati su Messina Denaro a Corona: arrestati

Due uomini, un carabiniere e un consigliere comunale di Mazara del Vallo, sono stati posti agli arresti domiciliari per aver tentato di vendere documenti segreti riguardanti le indagini sulla cattura di Matteo Messina Denaro al fotografo Fabrizio Corona. Secondo la ricostruzione degli eventi, il militare ha ottenuto illegalmente 786 file riservati relativi all'indagine sulla cattura del padrino e li ha consegnati al politico.Successivamente, il consigliere comunale ha contattato Corona per cercare di vendergli questi documenti top secret. Su indicazione del fotografo, il politico si è rivolto a Moreno Pisto, direttore del quotidiano online Mow, per proporre la vendita del materiale. Nel corso dell'inchiesta, i carabinieri hanno perquisito la casa milanese di Fabrizio Corona, che è attualmente indagato per ricettazione.