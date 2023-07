Luciano Ligabue, il 22 settembre uscirà il nuovo album dal titolo 'Dedicato a noi'

(Ansa)

Grandi novità nel panorama musicale nazionale: a 3 anni dal suo ultimo lavoro discografico, il 22 settembre esce "Dedicato a noi", edito da Warner Music Italy, il nuovo album di inediti di Luciano Ligabue. L'album è stato anticipato in radio dal singolo Riderai, scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci.





È online anche il video lyric del brano, con la regia di Arnaldo Catinari e il montaggio curato da Riccardo Guernieri.

In attesa del nuovo album, Ligabue sarà protagonista di due concerti negli stadi di Milano e Roma: domani 5 luglio allo Stadio San Siro di Milano e venerdì 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Ligabue sarà impegnato in un nuovo tour che dal 9 ottobre lo porterà in tutta Italia. Questo il calendario: 9 e 10 ottobre Arena di Verona 14 e 15 ottobre Torino, 17 ottobre Firenze, 20 ottobre Bologna, 24 ottobre Brescia, 27 ottobre Padova, 30 ottobre Rimini, 3 novembre Ancona, 6 e 7 novembre Perugia, 13 e 14 novembre Genova, 16 novembre Livorno, 21 e 22 novembre Eboli, 24 novembre Bari, 27 novembre Reggio Calabria, 30 novembre e 1 dicembre Messina.