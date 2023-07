Federico Di Battista, dal 28 luglio arriva il nuovo singolo 'Amore Thai'

Novità nel panorama musicale nazionale: dal 28 luglio 2023 sarà in rotazione radiofonica "Amore Thai", il nuovo singolo di Federico Di Battista, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 30 giugno. Novità nel panorama musicale nazionale: dal 28 luglio 2023 sarà in rotazione radiofonica "Amore Thai", il nuovo singolo di Federico Di Battista, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 30 giugno.





Il brano "Amore Thai" prodotto da Marco Canigiula, ci regala un viaggio affascinante attraverso le vivaci e inesauribili strade di Bangkok durante le ore notturne. L’artista dipinge un quadro evocativo dell’energia e del ritmo frenetico della città, avvolgendoci in una storia di amore e scoperta.

Il tema dell’amore permea il testo, aggiungendo un tocco di romanticismo alla narrativa. L’amore thai diventa il filo conduttore dell’esperienza notturna, e la città stessa sembra essere l’ispirazione per questa connessione speciale. La nostalgia si insinua dolcemente, quando il cantante ammette che già sa che questa esperienza lo lascerà con la mancanza di qualcuno o qualcosa di prezioso.

"Amore Thai" è una canzone che sa coinvolgere ed emozionare. La sua capacità di catturare l’atmosfera e l’anima di Bangkok è sorprendente, e le parole sapientemente scelte riescono a far sentire l’ascoltatore come se fosse lui stesso immerso nella vivace metropoli. Un inno alla passione, alla scoperta e alla bellezza dell’ignoto, questo pezzo si distingue per la sua poesia e la sua capacità di creare immagini vivide nella mente degli ascoltatori.

Spiega l’artista a proposito del brano: «La canzone "Amore Thai" è un viaggio personale e intimo attraverso le strade notturne di Bangkok, una città viva e seducente. Esprime la magia di un incontro speciale in una terra lontana e la forza travolgente dell’amore. Il testo rappresenta l’energia inarrestabile della città, dove il presente si fonde con il futuro e dove ogni giorno offre nuove esperienze. Le metafore e le immagini evocative mostrano l’incanto dell’ignoto, trasmettendo un senso di fascinazione e connessione profonda. Inoltre, il testo esprime una sorta di malinconia nel lasciarsi alle spalle questa esperienza, sottolineando la preziosità di tali momenti nella nostra vita. Nel complesso, la canzone celebra l’amore, l’avventura e l’ispirazione che possiamo trovare nell’incontro con nuove persone e culture durante i nostri viaggi».

Per quel che riguarda Federico Di Battista, artista romano classe ’95, muove presto i suoi passi nella musica. All’età di 10 anni prende parte del coro di voci bianche diretto da Paolo Lucci prendendo parte agli spettacoli "Pollicino" ed "Il Gatto Con Gli Stivali" e inizia le prime lezioni di canto privato. Appena maggiorenne si trasferisce in Irlanda dove amplierà la sua cultura musicale in varie scuole nella città di Cork. Nel 2016 è tra i coristi del programma "The Voice Of Ireland". Nel 2019 decide di trasferirsi a Barcellona dove vive tutt’ora. Nel 2020 pubblica il suo primo singolo "Moltissime Cose Di Noi", prodotto da Adelmo Musso. Nel 2021 conosce Marco Canigiula e la realtà di Cantieri Sonori con la quale scrive il singolo "Il primo uomo sulla luna". Nel 2022 produce, ancora in collaborazione con Marco Canigiula ed il team di Cantieri Sonori, i brani "Casa", "Il ragazzo del 6-", "Gitana" e "Dove i pensieri non hanno un peso".