Divario meteo tra Nord e Sud Italia: maltempo al Nord, temperature record al Sud

Le condizioni meteo stanno causando una netta divisione tra il Nord e il Sud Italia. Mentre al Nord continua l'ondata di maltempo, con violenti temporali e grandinate, al Sud si registrano temperature record.Nella notte, un violento temporale si è abbattuto su Milano e la Brianza, provocando danni e disagi. Numerose segnalazioni parlano di tetti scoperchiati e alberi caduti, ma fortunatamente non ci sono feriti. La rete elettrica ha subito danni, causando ritardi nei mezzi di trasporto. Un treno è stato evacuato a Monza per motivi di sicurezza.Purtroppo, ci sono anche delle vittime a causa del maltempo. A Brescia, una 16enne è stata colpita da un albero e ha perso la vita. Il giorno precedente, una 58enne era morta schiacciata da un tronco caduto in un'altra zona colpita dagli eventi atmosferici avversi.Le previsioni meteo per oggi prevedono allerta arancione per maltempo in Lombardia e Veneto, mentre altre regioni come Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Toscana e Trentino Alto Adige sono in allerta gialla. Nel resto d'Italia, invece, il clima è caratterizzato dall'afa, tanto che ben 16 città del Centro e del Sud sono state segnalate con il bollino rosso per le temperature elevate.L'emergenza meteo si è fatta sentire anche a Palermo, dove si stanno registrando incendi che hanno costretto la chiusura dell'aeroporto e minacciano l'ospedale Cervello.Queste condizioni atmosferiche estreme stanno mettendo a dura prova molte regioni del Paese, con danni materiali e rischi per la sicurezza dei cittadini. Si raccomanda di seguire le indicazioni delle autorità e prestare attenzione agli avvisi meteo per proteggere se stessi e le proprie abitazioni durante questo periodo di instabilità atmosferica.