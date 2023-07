Digital Noises, i successi di una grande realtà: l'intervista a Giuseppe Fisicaro

Una nuova realtà che vola in alto, collezionando successi e soddisfazioni. L’etichetta discografica e consulenza artistica Digital Noises, fondata da Giuseppe Fisicaro, ha raggiunto un altro grande obiettivo.

Con Marco Masini hanno raggiunto più di 110 mila iscritti al suo canale youtube, così da raggiungere la prestigiosa targa. Il 1 Luglio, durante il concerto di Marco Masini all’Auditorium Parco della Musica a Roma, a sorpresa sul palco, Giorgio Panariello consegna la targa del Silver Award di YouTube al cantautore toscano.

Tra gli altri obiettivi raggiunti dal suo team, anche il Tik Tok Awards: ”Dopo il Canale YouTube, con oltre 300 mila iscritti, anche su TikTok abbiamo fatto il nostro Vintage Channel che, in meno di due mesi, ha superato i 160,000 followers” - conclude l'imprenditore.

Digital Noises è il rinnovamento del progetto nato come THEWEBENGINE, sviluppato nel 2016 e che oggi ha due uffici, uno a Siracusa e uno a Parigi, con un parco di clienti e molti cataloghi editoriali di artisti del panorama musicale italiano e internazionale.

Qual è il segreto del vostro successo?

Penso che sia il fatto che noi siamo realmente accanto ai nostri partner. Noi non vendiamo noi stessi o le nostre competenze, ma le mettiamo a disposizione di un progetto che sentiamo possa far meglio di quanto non faccia senza di noi, e il raggiungimento degli obiettivi è la nostra missione. I nostri partner, cosi come i progetti editoriali che abbiamo creato, hanno la nostra cura costante, uno studio analitico quotidiano e una azione del team che non si ferma finché non arriviamo dove desideriamo.

Come si sta evolvendo il mercato del digital?

E' un mercato davvero in continua evoluzione e cambiamento. Studiare le nuove tecnologie che possono sostenere il business attuale è fondamentale. Per questo motivo partecipiamo a tutti gli eventi formativi e di relazione con nuovi potenziali partner, come il recente We Make Future a Rimini, per allargare le nostre visioni e cogliere le nuove opportunità. NFT, Realtà Virtuale e soprattutto Intelligenza Artificiale sono i temi più caldi del momento. Noi li stiamo studiando affinché possano diventare utili strumenti per il nostro lavoro.

Qual è la forza del vostro team?

Io penso che sia il fatto che tutti siamo coinvolti, professionalmente ed emotivamente. Tutti nel mio team sanno che la loro opinione conta, che lo spirito critico nel nostro lavoro è fondamentale. Ognuno è manager di qualcosa, sanno tutti che dal loro lavoro dipendono le sorti dei progetti che seguiamo. E' un senso di responsabilità motivante, e ne vado fiero.